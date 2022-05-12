Новоселами в Междуреченске стали 9 детей-сирот

Они получили жилье в новой пятиэтажке на бульваре Медиков, 10/1. Квартиры для детей-сирот полностью готовы к заселению: выполнена отделка комнат, установлены двери, оборудован санузел, установлены приборы учета. Во дворе дома есть парковка, в ближайшее время завершится озеленение.

«Обеспечение жильем детей-сирот – важнейшая задача, которую мы сейчас решаем. Во всех муниципалитетах региона постоянно идет работа по приобретению квартир для этой категории новоселов. В Междуреченске в этом году будет сдан еще один дом на 100 квартир, в 25 из которых заедут дети-сироты», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

В новом доме 34 квартиры. Девять из них приобретены для детей-сирот с использованием федерального (11,5 млн руб.) и областного (4,3 млн руб.) бюджетов. Остальные 25 квартир находятся в свободной продаже. Новостройка расположена в Западном районе Междуреченска. В шаговой доступности от дома находятся поликлиника, школа, детские сады, спортивно-оздоровительный комплекс «Звездный», магазины продуктов и предметов первой необходимости. Неподалеку завершается строительство новой многопрофильной больницы.

Напомним, за три последних года жильем в Кузбассе обеспечены 3 143 детей-сирот: в 2019 году квартиры получили 1410, в 2020 году – 1005, в 2021 году – 728 человек. С начала 2022 года новоселье справили 253 человек.