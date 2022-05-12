Сегодня, 12 мая, в Кемерове состоялось заседание наблюдательного совета НОЦ «Кузбасс» под председательством губернатора Сергея Цивилева. На встрече была представлена деятельность молодёжных научных лабораторий, работающих в рамках приоритетного нацпроекта «Наука и университеты». Участники обсудили направления их деятельности с учетом задач импортозамещения в наукоемких и высокотехнологичных отраслях промышленности.

«Сейчас очень удобный момент для развития науки, время новых возможностей, когда наука и индустрия могут и должны тесно взаимодействовать. НОЦ «КуZбасс» был создан, чтобы обеспечить производство новыми разработками. В рамках тесного сотрудничества необходимо наладить взаимодействие с индустриальными партнерами от разработки проекта до его претворения в жизнь», — сказал Сергей Цивилев.

Всего в регионе работает шесть научных лабораторий.

Мероприятие прошло в гибридном формате, участие в нём приняли вице-президент РАН, председатель Сибирского отделения РАН Валентин Пармон, заведующий кафедрой экономической и финансовой стратегии Московской школы экономики МГУ им. М.В. Ломоносова Владимир Квинт, руководители и ректоры организаций — участниц НОЦ «КуZбасс» (КемГУ, КузГТУ, СибГИУ, КемГМУ, КузГСХА, НИИ КПССЗ, ФИЦ УУХ СО РАН),