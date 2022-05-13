За первые четыре месяца 2022 года объёмы двусторонней торговли между Россией и Китаем. Об этом сообщает Interfax со ссылкой на директора Центра политического анализа Павла Данилина.

С января по апрель товарооборот вырос на 25,9%, достигнув 51 млрд долларов. Экспорт из Китая в России увеличился на 11%, а импорт российских товаров и услуг — почти на 38%.

При этом, примерно 70% стоимости ввозимых из России в Китай товаров составляет нефть, природный газ и уголь. Помимо этого экспортируется медь, медная руда, древесина, морепродукты. В свою очередь, Китай экспортирует промышленное, специализированное оборудование, игрушки, обувь, транспортные средства, кондиционеры и компьютеры.

Данилин также отмечает, что в условиях западных санкций годовой оборот может достичь 200 млрд долларов, причём, раньше, чем планировалось.