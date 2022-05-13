Кузбасс активно готовится к международным спортивным соревнованиям. В этом году в регионе пройдëт форум «Россия — спортивная держава», а в 2023 году Кузбасс примет вторые зимние Международные спортивные игры «Дети Азии». Как сообщили в телеграм-канале «Цивилев. Live», спортсмены из Узбекистана прибыли в Кузбасс, чтобы тренироваться.

— В Кузбассе, несмотря на политизацию большого спорта, мы продолжаем создавать инфраструктуру для массового и профессионального спорта, взаимодействовать с многочисленными спортивными федерациями. Наши спортивные объекты сегодня работают для кузбассовцев, потому что для нас важно, чтобы у каждого жителя была возможность заниматься спортом. И в то же время мы готовы принимать спортсменов из других регионов страны и дружественных стран и обеспечить им эффективный тренировочный процесс, — сказал Сергей Цивилев.

Тренировочные сборы юных хоккеистов из Узбекистана проходят в Кузбассе с 9 по 21 мая 2022 года.