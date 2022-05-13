Виноват человек: Кузбассу вновь угрожают пожары

Во время майских праздников слово «Пожар» стало едва ли не самым употребляемым в кузбасских СМИ и соцсетях. Погибли люди, сгорели десятки домов, сотни жителей понесли огромные убытки. А грядущий уик-энд вновь обещает быть по-настоящему летним – до +30°C. И ласковая погода может опять обернуться катастрофой.

Простые «нельзя»

В Кузбассе с 15 апреля по 1 июня введён особый противопожарный режим. В этот период необходимо неукоснительно соблюдать ряд простых правил:

не использовать открытый огонь на открытом воздухе. Вообще. Ни при каких обстоятельствах;

В условиях особого противопожарного режима приготовление шашлыков под запретом. А именно: запрещено готовить пищу на открытом огне, в том числе с использованием устройств и сооружений для приготовления пищи на углях, за исключением организаций общественного питания.

следить за детьми;

не устраивать свалок горючих отходов;

не загромождать проёмы между домами (сараями, банями и пр.) горючими материалами;

иметь под рукой средства и инвентарь для тушения пожара — огнетушитель, бочку с водой, ведро, лопату.

Нарушение любого из указанных правил может стоить кому-то жизни!

Отвечать придётся

Для любителей полагаться на «авось» и «пронесёт» разъясняем: специалисты МЧС в Кузбассе отлично оснащены. У них есть дроны в небе, а на земле – камеры и инспекторы. Они обязательно увидят дым от вашего мангала, заметят как вы сжигаете прошлогоднюю траву и распознают любые другие манипуляции с огнём. Штрафы грозят вполне серьёзные:

для должностных лиц – от 15 000 до 30 000 рублей,

для юридических лиц – от 200 000 до 400 000 рублей,

для граждан – от 2 000 до 4 000 рублей.

Только за тот период, что действует особый противопожарный режим, специалистами надзорной деятельности было возбуждено 250 (!) административных дел, связанных с нарушением требований пожарной безопасности. И не будем забывать о том, что виновнику пожара может грозить и уголовная ответственность. Да-да, ваши «шашлычки» на природе вполне могут закончиться тюрьмой.

«Несмотря на усиленный режим работы подразделений МЧС России, в первую очередь, каждый человек должен думать о безопасности, быть ответственен за свои действия и понимать все риски опасностей и возможных угроз. Нарушая правила пожарной безопасности, вы рискуете не только собственным имуществом, но и подвергаете риску жизни и имущество окружающих», — обращается к людям ГУ МЧС по Кемеровской области.

Редакция «Кузбасса» присоединяется к предостережениям спасателей. Пожалуйста, будьте благоразумны и осторожны! Безопасных вам выходных!

Фото: ГУ МЧС по Кемеровской области