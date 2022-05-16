Несмотря на то, что матч по хоккею с шайбой среди игроков не старше 15 лет состоялся в тренировочном формате, противостояние получилось с характером.

Сборная Узбекистана по хоккею с шайбой, в которой игроки не старше 15 лет, начала тренировочный сбор в Кемерове 9 мая. Ежедневно на льду, в тренажёрном зале, бассейне и на улице — Ледовый дворец «Кузбасс», который для гостей стал базой на несколько дней, позволяет провести полноценный сбор в одном месте. В первом контрольном матче гости были далеки от своего физического пика. Оно и понятно — игроки под нагрузками. Однако, не этот фактор стал определяющим.

Именно настрой на матч, а не физическое состояние и повлиял, по мнению тренерского штаба сборной Узбекистана, на итоговый счёт. Команда собрана не так давно, и первым полноценным экзаменом станет спортивный турнир «Дети Азии», зимний формат которого состоится в Кузбассе в феврале будущего года. А пока — продолжение тренировочной кампании на гостеприимной сибирской земле.

Автор: Михаил Захаров