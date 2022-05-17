В ходе прямой линии губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рассказал о перспективах развития региона.

«Месяц назад вступил в силу закон об агломерациях. Он был принят для комплексного развития территорий. Две столицы агломераций соединены скоростной магистралью, в каждой есть аэропорт. При планировании всегда предусматриваем разумный баланс между развитием этих агломераций. Напомню, в южной агломерации проживает около 1,4 млн человек, в северной – чуть более 1,2 млн человек. И наша основная задача – гармоничное развитие всех территорий Кузбасса», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

С 2018 года идет масштабная работа, направленная на то, чтобы сделать Кузбасс экономически развитым регионом, привлекательным для инвестиций. В марте 2021 по поручению президента России Владимира Путина утверждена программа социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, по которой регион получит более 51 млрд рублей федерального финансирования. Она включает строительство и ремонт автомобильных дорог, в том числе обход Кемерова, обновление систем общественного транспорта и инженерных сетей, расширение возможностей туристического курорта «Шерегеш», строительство социального жилья и ликвидация аварийного. Для повышения инвестиционной привлекательности предусмотрено продление налоговых льгот для инвесторов и создание условий для развития бизнеса. Реализация мероприятий программы позволит создать в регионе дополнительно порядка 13 тыс. рабочих мест в сферах, не связанных с добычей угля.

Для улучшения экологии создаются лесопарковые пояса, прежде всего в крупнейших промышленных центрах Кузбасса – в Кемерове, Новокузнецке, Белове.

Одно из важнейших направлений – развитие инвестиционного климата. Для четырех территорий опережающего социально-экономического развития – в Анжеро-Судженске, Юрге, Новокузнецке и Прокопьевске – продлен срок действия льготного налогового режима. При поддержке президента России создается еще одна территория со льготным налоговым режимом – особая экономическая зона «Кузбасс». Инвесторы намерены реализовать здесь проекты с объемом инвестиций около 500 млрд рублей и создать свыше 10 тыс. новых высокооплачиваемых рабочих мест.

Особое внимание уделяется строительству объектов социальной инфраструктуры, ликвидации очередности в детские сады, повышению качества образования детей. Большое значение в этом плане имеет участие региона в нацпроектах. В 2022 году в рамках нацпроекта «Демография» в Кемеровском муниципальном округе открыт новый детский сад на 125 мест. До конца года планируется открыть еще 10 детских садов в Кемерове, Полысаеве, Новокузнецке, Прокопьевске, Юрге, Белове, пгт Яшкино, Прокопьевском муниципальном округе. В рамках нацпроекта «Образование» планируется ввести в эксплуатацию две школы в Кемерове и по одной – в Анжеро-Судженске и Юрге.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в этом году начнется строительство поликлиник в Промышленновском муниципальном округе и в Новокузнецке. По федеральной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» в Кузбассе запланирован капремонт на 23 объектах на общую сумму почти 302 млн рублей.

Продолжается активное строительство культурных объектов. Самый масштабный проект – Сибирский кластер искусств в Кемерове. В 2021 году в филиал Московской государственной академии хореографии были приняты первые обучающиеся на программы среднего профессионального образования. В текущем году будет открыт филиал Российского государственного института сценических искусств – Сибирская высшая школа музыкального и театрального искусства. Продолжается строительство музейного комплекса для размещения филиала Государственного Русского музея, здания Театра оперы и балета, а также Кузбасского центра искусств с концертным залом и кинозалами. Сдача объектов намечена на 2023 год.

Для сохранения исторической памяти будущих поколений в Кемерове будет построен Мемориальный комплекс героям-сибирякам имени Николая Ивановича Масалова. Центральная аллея с памятником воину-освободителю будет готова осенью 2022 года. Военно-исторический комплекс будет включать точную копию памятника «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке. Также на территории мемориального комплекса разместят музейно-выставочный комплекс военной истории и храм Александра Невского.