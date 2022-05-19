В учреждении до сих пор принимают октябрят и пионеров. Сегодня, в день создания организации, школьники дали клятву, получили значки и красные галстуки. Подробности прямо сейчас.

О пионерах и октябрятах их ровесники наверняка слышали от родителей. Ученики же 35-го лицея сами носят эти звания. Как и в советское время: значок на груди нужно оправдать и заслужить. В учреждении развито волонтёрское движение. С 1 класса школьники строят скворечники, собирают батарейки и, конечно, макулатуру.

Отзывчивость, честность, любовь к труду… принципы пионерии были заложены 100 лет назад. За целый век практически ничего не изменилось.

Старшеклассники носят «ту самую» форму. На шее обязательно галстук. В лицее строгая дисциплина, но современные пионеры признаются: со временем к ней привыкаешь.

В междуреченской гимназии №24 пионерии нет, но надеть красный галстук 19 мая — это традиция. Сегодня в учреждении открылась выставка, экспонаты которой хранились дома у педагогов и родителей. Флаги, вымпелы, музыкальные инструменты и значки. Всё можно трогать.

Сегодня лучшие традиции пионерских отрядов унаследовало Российское движение школьников. Подрастает новое поколение, которое будет с трепетом вспоминать о слётах, походах и песнях у костра.

Автор: Анастасия Подоляко