19 июня в городах и районах Кузбасса проходили праздничные мероприятия, посвящённые 100-летию со дня образования Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина. День завершили пионерские слёты в Кемерове и Новокузнецке.

«Мы сейчас очень внимательно изучаем историю нашей страны. В ней очень много хорошего, много великого. Это не только история страны, но и история каждой семьи, наших родных. Тогда была четкая система воспитания молодежи: октябрята, пионеры, комсомольцы. Все они, в том числе наши бабушки и дедушки, совершили великий подвиг и в тылу, и на фронте. Они прославили нашу страну, и мы гордимся ими. Из истории мы хотим взять самое яркое, самое лучшее. В этот список можно включить и пионерские организации, 100-летие образования которых мы празднуем сегодня. Уверен, что будущие поколения так же достойно будут прославлять нашу страну, как и наши родные», — заявил губернатор Сергей Цивилев.

В Кемерове праздник проходл на бульваре Строителей. Для гостей организовали выставку пионерских газет и журналов, мастер-классы, спортивные площадки, игру «Зарница», интерактив «Школьная старина», подготовленным специально к празднику музеем-заповедником «Красная Горка». Представители Российского движения школьников провели мастер-классы, большой флешмоб и наградили победителей городских конкурсов.

В Новокузнецке масштабное празднование Дня пионерии организовали на Театральной площади. В торжественном концерте приняли участие Губернаторский джаз-клуб «Геликон», представители детских школ искусств и вокальных объединений, артисты Центра культуры и театрального искусства, воспитанники Дворца детского (юношеского) творчества им. Н.К. Крупской и другие коллективы. Также работали тематические выставки Новокузнецкого краеведческого музея, музея-заповедника «Кузнецкая крепость», Дворца детского (юношеского) творчества им. Н.К. Крупской, мастеров ДПИ «Назад в СССР» и клуба стендового моделизма «Легион».