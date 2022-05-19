В Кузбассе проходят праздничные мероприятия в честь 100-летия образования пионерии. Для жителей области организованы выставки, концерты, викторины, показы фильмов, классные часы, развлекательные программы, которые позволят посетителям окунуться в эпоху пионерского движения и ознакомиться с историей создания пионерской организации, ее деятельности и ее лучшими представителями. В целом в регионе пройдет 260 мероприятий, посвященных юбилею, в которых примут участие почти 130 тыс. человек.

— Сегодня отмечается 100 лет со дня основания Всесоюзной пионерской организации. У многих из нас детство связано с пионерскими отрядами. Разве можно забыть чувство гордости и радости, которое мы испытали в тот момент, когда на груди запылал яркий пионерский галстук? Это счастливые годы детства, дружбы, взаимовыручки нескольких поколений россиян. Важно, что пионерия — это не только культурный пласт и наследие эпохи, это и огромный педагогический опыт, грамотно выстроенная система воспитания и занятости детей и подростков, что необходимо использовать в современное время, — сказал Сергей Цивилев. В кемеровских школах прошли тематические классные часы и уроки истории. В городском архиве в рамках проекта «Архив архивиста» организована тематическая встреча с участием бывших сотрудников Дворца пионеров, пионервожатых школ. Они познакомились с современными пионерами — ребятами из школы №56. Для всех участников прошла экскурсия по выставке с экспонатами прошлых лет: школьной формой 70-80-х годов, атрибутами пионерии, интересными документами, фотографиями, а также наградами пионервожатых.

В Новокузнецке в лицее №35 им. А.И. Герлингер посвятили в пионеры учащихся 4-х классов. Сейчас в лицейской пионерской дружине насчитывается 9 отрядов — 219 пионеров. Ребята активно работают: только в этом году они собрали 100 кг батареек, 3500 кг макулатуры, 400 кг специализированного корма для животных и 75 кг круп в рамках акции «Помоги четвероногому другу», высадили 35 саженцев деревьев, изготовили 55 кормушек для птиц.

В Белове во Дворце творчества детей и молодежи им. А.П. Добробабиной организована историческая реконструкция приема в пионеры. В фойе юных «кандидатов в пионеры» встречала старшая пионерская вожатая. Она рассказала ребятам о символике движения и истории его основания. После торжественной процедуры завязывания красного галстука пионервожатая раздала каждому отряду их пионерские задачи. Также ребята ознакомились с музейными экспонатами «Пионерского звонкого детства», ответили на вопросы викторины, узнали, кто такие тимуровцы и почему пионеры — самые смелые, ловкие и умелые.

На центральной площади пгт Верх-Чебула в честь 100-летнего юбилея пионерской организации и 77-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне состоялся торжественный митинг военно-спортивной туристско-краеведческой игры «Салютики», в которой приняли участие школьники 10 образовательных учреждений округа. Колонна торжественным маршем прошагала от Центра дополнительного образования до монумента «Скорбящая Мать», где почетным караулом выстроились юнармейцы. Гостями праздничного мероприятия стали ветераны боевых действий, представители местной ветеранской организации, депутаты, педагоги, родители, участники пионерского движения.

По словам главы округа Натальи Ворониной, наследие пионерии легло в основу образования новых общероссийских общественно-государственных детско-юношеских организаций — «Российское движение школьников» и «Юнармия». Сейчас в Чебулинском муниципальном округе почти 400 учащихся входят в состав РДШ и юнармейцев, в каждой школе созданы отряды волонтеров. В рамках мероприятия школьников приняли в ряды «Юнармии». Подарком для всех стало выступление творческих коллективов Центра дополнительного образования — ансамбля барабанщиц театра моды «Мистерия» и детского творческого коллектива «Шоу плюс». В рамках муниципального проекта «Цветы Памяти» гости торжества высадили цветы на территории монумента «Скорбящая Мать».

В ДК «Цементник» Топкинского муниципального округа состоялся торжественный пионерский слет. Его участниками стали ветераны пионерской организации, ветераны комсомола, лидеры молодежного движения. В торжественной обстановке почетные грамоты вручили бывшим пионервожатым. Гости и участники мероприятия исполнили пионерские песни и стихи. Кроме того, собравшиеся могли ознакомиться с историей организации и атрибутами пионерского движения в рамках выставки «Салют пионерии».

Учреждения культуры Кузбасса в честь этого знакового события подготовили разнообразную программу. Во всех территориях проходят тематические мероприятия, которые позволят посетителям окунуться в эпоху пионерского движения. Так, в Кемерове в Государственной научной библиотеке Кузбасса им. В.Д. Федорова прошла встреча-концерт «Это нашей истории строки…», на которой ветераны пионерского движения Центрального района поделились своими воспоминаниями о пионерском детстве с участниками современных волонтерских отрядов. До 22 мая будет работать выставка «Пионерия: к 100-летию патриотического детского движения», где можно ознакомиться с книжными изданиями, газетами и журналами, посвященными деятельности организации. Вход свободный.

В Государственной библиотеке Кузбасса для детей и молодежи для юных читателей открылась выставка «Эпоха красных галстуков», где представлены уникальные карты пионерских дел, раритетная пресса пионерского движения СССР, пионерская атрибутика. Специальный раздел посвящен истории пионерии Кузбасса. Экспонаты и материалы предоставили ветераны пионерского движения. Также здесь действует фотовыставка «Как мы были пионерами: История в фотографиях», где представлены фото сотрудников библиотеки в школьные годы.

Свои экспонаты пионерского движения представляет Кузбасский государственный краеведческий музей на выставке «Пионерии — 100!», а в музее изобразительных искусств Кузбасса можно побывать на видеоэкскурсии по картине П.А. Чернова «Пионервожатая».

Кузбасский художественный колледж подготовил выставку «Страна Пионерия» с фотографиями из семейных архивов и воспоминаний преподавателей колледжа, тематическими иллюстрациями, а также основными атрибутами пионерии.

В Кузбасском музыкальном колледже и Кузбасском колледже искусств для студентов проходят викторины, концерты, показы документальных фильмов о пионерии. В Новокузнецком театре кукол «Сказ» прошел театральный урок «Будь готов! Всегда готов!» и мастер-класс «Младший брат родного знамени — пионерский галстук наш». Для гостей в фойе театра звучали песни и стихи о пионерии.

В ДК «Алюминщик» организовали фестиваль «Мы дети великой страны», где участники молодежного хора «Надежда» исполнили пионерские песни. Новокузнецкий художественный музей приглашает на выставку «Пионерское звонкое детство». Интерактивная экспозиция включает живописные и графические работы, предметы советского времени из частных коллекций города.

В многофункциональном культурно-досуговом комплексе Центрального района подготовлена выставка историко-технического клуба стендового моделизма «Легион». Библиотекари села Новопестерево Гурьевского муниципального округа подготовили яркую игровую программу «Взвейтесь кострами», на которую пригласили жителей села, в том числе пионеров 50-60-х годов. С юными читателями участники встречи поделились воспоминаниями о тимуровском движении, о том, как собирали макулатуру и металлолом, рассказали о пионерской игре «Зарница».

В Центральной библиотеке им. М.С. Прудникова Ижморского муниципального округа в рамках творческой площадки «Вместе» организовали интеллектуально-развлекательный квест «Пионерская прокачка». Участники в игровой форме ознакомились с атрибутами пионерии, ее клятвой, с газетой «Пионерская правда», исполнили пионерские песни. Также все желающие смогли принять участие в танцевальном флешмобе «Мы были пионерами».