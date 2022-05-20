2-3 июня в московском Центре международной торговли пройдёт первый Форум решения социальных задач. Кузбассовцев приглашают присоединиться к нему. Форум проводится в рамках реализации Национальной социальной инициативы — механизма, позволяющего улучшить качество услуг и сервисов в социальной сфере и повысить удовлетворенность граждан.
Различные локации форума все желающие смогут поделиться опытом и представить свои наработки. В рамках мероприятия планируется приступить к разработке единых механизмов социальной политики, единого социального стандарта для регионов.
Организатором форума является Агентство стратегических инициатив.
«Ставя во главу угла интересы человека, мы сможем спроектировать максимально удобный и быстрый алгоритм действий для любой жизненной ситуации, помочь по-настоящему, а не отчитаться числом указанных услуг. Рассчитываем, что региональные управленцы, вернувшись с форума, смогут сразу же использовать какие-то инструменты в своей работе», — сказала генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.