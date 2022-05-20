Резиденты территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) смогут получить льготы на страховые взносы до конца 2024 года.

1 мая 2022 г. Президентом Владимир Путин подписал федеральный закон о внесении изменений в налоговый кодекс в части преференциального режима ТОСЭР.

Данным законом Правительство наделяется правом устанавливать критерии для определения территории, где возможно продление применения льгот до 7,6% после прекращения срока их действия. Продление такого периода возможно до конца 2024 года.

Минэкономразвития России разработало проект постановления, устанавливающий соответствующие критерии и разместило его на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Документом предлагается установить, что такая ТОСЭР создана на территории региона, в котором объем добычи угля превышает 100 млн тонн в год.

Предлагаемым критериям соответствуют 4 ТОСЭР в Кемеровской области — Кузбассе: «Анжеро-Судженск», «Прокопьевск», «Новокузнецк» и «Юрга».

Применение пониженных страховых взносов в ТОСЭР позволит реализовать больше инвестиционных проектов и как следствие поможет диверсифицировать экономику угольных моногородов и создать новые рабочие места.

По состоянию на конец 2021 года на площадках 92 ТОР привлечено 175 млрд инвестиций и создано более 63 тысяч рабочих мест.

— Кузбасс имеет наибольшее среди субъектов РФ число моногородов, в большинстве из которых градообразующими являются предприятия угольной отрасли. Действенным инструментом привлечения инвесторов в другие отрасли для развития моногородов является создание в них территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Наиболее привлекательна для инвесторов поддержка резидентов ТОСЭР в моногородах в форме льготы по страховым взносам. Однако срок действия льготы по страховым взносам ограничен первыми тремя годами действия ТОСЭР, по истечении которых ТОСЭР фактически теряет свою привлекательность для потенциальных инвесторов. Мы обратились к Президенту РФ В.В. Путину о продлении срока применения резидентами ТОСЭР льготы по страховым взносам. Принятие указанного постановления Правительства РФ позволит снизить зависимость региона от угольной промышленности, а также нивелировать санкционные риски в связи с отказом европейских стран от угля, — отметил губернатор Кемеровской области – Кузбасса Сергей Цивилев.

Депутат Государственной Думы, заместитель Председателя комитета по энергетике Дмитрий Исламов, что по поручению Президента РФ в Кузбассе реализуется программа диверсификации экономики и создания неугольных рабочих мест. Привлечение инвестиций в ТОСЭР в этой программе является ключевым направлением.