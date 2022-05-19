Изменение внутри городов и небольших посёлков сегодня, отчасти, дело жителей. В регионе продолжает действовать федеральная программа, по которой, путём голосования, новый облик приобретают общественные места и пространства. Елизавета Матико побывала в Беловском районе и оценила ход строительных работ.

Спортивный стадион в посёлке Грамотеино — место притяжения взрослых и подростков. В прошлом году здесь сделали косметический ремонт, а уже в этом строители перешли к преображению территории, которая раньше пустовала рядом со спортивной площадкой. Место необычное, объект состоит из стадиона и прилегающего сквера. В 2021 за новый облик этой территории проголосовало больше всего жителей. Уже в этом году к 1 августа работы обещают завершить.

Белово. Здесь тоже есть объекты, которые требуют изменений. Один из них находится в центре — это сквер за домом 22 по улице Советская. Голосование уже идет, времени у жителей, чтобы сделать выбор, осталось немного. Если этот объект попадёт в список победителей — на его территории отремонтируют асфальтобетонные и брусчатые тротуары, установят садовые диваны, детский игровой комплекс, качели и заменят светильники.

По федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в Белове уже зафиксированы первые крупные изменения — победителем первого года стал парк «Центральный». Его торжественное открытие состоялось в декабре 2018. В ходе масштабной реконструкции сохранили уникальный природный ландшафт и реликтовые деревья. Чуть позже парк вошел в федеральный реестр лучших практик по благоустройству. Работы продолжаются. До 30 мая основной её фронт принадлежит жителям. Именно им нужно сделать выбор. Голосование доступно онлайн на сайте: 42.gorodsreda.ru.

Автор: Елизавета Матико