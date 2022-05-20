Ближайший резерв спортивной гимнастики можно было увидеть в Ленинске-Кузнецком, где на помосте Дворца спорта завершился этап спартакиады школьников. Кто отличился на этот раз, знают наши корреспонденты.

Спартакиады давали путёвку в большой спорт многим гимнастам. Это первый профессиональный старт и первая проба своих сил на большом помосте.

Хозяйки помоста опередили всех соперниц, показав интересные программы и элементы. А вот полной команды мальчиков на этот возрастной отрезок не собралось. Но хозяин соревнования Иван Степанов смог победить в многоборье.

Неслучайно во время предстоящего большого форума «Россия – спортивная держава», который пройдет в Кузбассе в этом году, одним из показательных видов станет именно спортивная гимнастика с участием звёзд первой величины. Возможно, компанию им в ближайшем будущем составят как раз сегодняшние победители школьной спартакиады.

Автор: Виктор Сохарев