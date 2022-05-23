Такой вопрос встал перед кемеровчанкой Маргаритой Исуповой. Дважды ей поступали звонки. В обоих случаях девушки представлялись беженцами с Украины, просили выслать деньги. Возможно ли узнать тех, кто пытается нажиться на чужом горе — выясняла Анастасия Подоляко.

Маргарита Исупова одна из первых оставила данные на карте помощи жителям Донбасса. Рассказала о готовности разместить в своей квартире семью из трёх человек. Пару недель назад — звонок. Женский голос в трубке сообщил: в жилье нуждаются она и двое детей: 1,5 и 4 года. Сейчас в Воронеже. Нужны деньги, чтобы добраться до Кемерова. Самолётом — это, минимум, 15 тысяч рублей.

Маргарита предлагала собеседнице варианты помощи. Та настаивала: нужна именно материальная. Пока кемеровчанка пыталась решить проблему, связывалась с волонтёрскими центрами Кемерова и Воронежа — поступил второй звонок. И он уже насторожил.

Абонент в сети так и не появился. Со вторым номером история аналогичная. Однозначных выводов мы делать не берёмся, но ситуация напоминает спекуляцию на доброте и отзывчивости. Маргарита деньги не перевела. По данным сотрудников правоохранительных органов Кузбасса, в регионе случаев вымогательства по данной схеме пока зарегистрировано не было. Но полиция, как и всегда, когда дело касается мошенничества, предупреждает: незнакомым людям лучше деньги не переводить.

В Ростове действует оперштаб, который регистрирует жителей Украины, ЛНР и ДНР. Но список конфиденциален, узнать, числится ли определённый человек как беженец — невозможно. Поэтому каждый сам решает: откликаться ли на подобные просьбы о помощи. Здесь как нельзя лучше подходит поговорка: доверяй, но проверяй.

Автор: Анастасия Подоляко