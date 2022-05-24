В 2022 году по дорожному нацпроекту в Кузбассе отремонтируют 72 объекта

В Прокопьевске в этом году с полной заменой дорожного покрытия отремонтируют 16 км дорог. В Новокузнецке будут завершены работы по строительству дороги к инфекционной больнице № 8 на Пойменном шоссе. Завершен ремонт на ул. Вокзальной в Междуреченске.







В целом в Кузбассе за летний сезон отремонтируют более 300 км автомобильных дорог. На все работы, включая мероприятия по текущему содержанию дорог регионального значения и безопасности дорожного движения, выделено более 20 млрд рублей. Работы ведутся как на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги», так и областной субсидии.

«К ремонту автомобильных дорог в регионе мы подходим комплексно, кроме замены дорожного покрытия обустраиваем улично-дорожную сеть. В этом году в рамках нацпроекта отремонтируем 72 объекта, еще часть работ будет проведена на средства областной субсидии. С 2020 года в двух агломерациях – Кемеровской и Новокузнецкой – идет установка интеллектуальной транспортной системы. Внедрение ИТС позволит улучшить транспортную ситуацию в агломерациях. Полностью в работу система будет включена в 2024 году. Из федерального бюджета на эти цели в Кузбасс в этом году поступит 260 млн рублей. Еще 100 млн из областного бюджета направим на установку стационарных камер фотовидеофиксации и на размещение четырех автоматических пунктов весового контроля», – рассказал губернатор Сергей Цивилев.

Интеллектуальная транспортная система предусматривает регулирование средней скорости автомобильного потока, автоматическое регулирование проезда автомобилей на перекрестках, выделение приоритета общественного транспорта и т. д.

В Прокопьевске дорожные работы уже идут на участке от кольцевой развязки на улице Вокзальная, через ул. Проспектную до ул. Серова. На этом участке дороги совместно с АО «ПО Водоканал» и компанией «Ростелеком» планируется замена всех устаревших колодцев. Будет дополнительно проработан вопрос с расстановкой и переносом остановочных павильонов. До августа в городе полностью заменят полотно на дорогах по проспекту Шахтеров, улицам Шишкина, О. Дундича, Вокзальная (до дома № 55). Общий объем средств, направленных на капитальный ремонт дорог в Прокопьевске, составит 466 млн рублей, из них 250 млн рублей – субсидии из областного бюджета, 216 млн рублей – местные средства.

Также к 31 июля будут завершены работы по строительству дороги к инфекционной больнице № 8 на Пойменном шоссе Новокузнецка. На сегодня выполнено около 80 % от плана, общая протяженность дороги составляет 1,3 км. В работах задействовано 19 единиц техники и 36 рабочих. Здесь работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

По информации регионального министерства жилищно-коммунального и дорожного комплекса, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» работы уже начались на семи участках региональных трасс: Ленинск-Кузнецкий – Новокузнецк – Междуреченск, Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий – Кемерово – Юрга, Бийск – Мартыново – Кузедеево – Новокузнецк, Томск – Мариинск.

В этом сезоне специалисты завершат работы по капитальному ремонту участка автомобильной дороге Кузедеево – Мундыбаш – Таштагол, общей протяженностью 20 км. Ремонт проводится в три этапа с 2020 по 2022 годы. На этой трассе будет отремонтирован еще один участок протяженностью в 4,7 км.

Ремонт дорог начался и в муниципалитетах. В этом сезоне обновят более 80 км автомобильных дорог в 26 муниципальных образованиях. На эти цели из областного бюджета выделено более 2 млрд рублей, в том числе 250 млн рублей на ремонт дорог в Прокопьевске.

В Яшкино впервые за много лет начали капитальный ремонт дороги на улице Горького. Работы запланированы на июнь, из областного бюджета выделено 17,5 млн рублей. Также на этот год запланирован ремонт дорожного покрытия на трассе Кемерово – Яшкино.

Сейчас новый асфальтобетон укладывают в районе Пачи. Там установили новый остановочный павильон. Также в планах на этот год – асфальтирование участка дороги Дубровка – Ботьево и укладка асфальта в деревне Дауровка.

Ремонт дорог в этом сезоне предусмотрен и в сельских территориях округа. В селе Пача для ремонта дороги от въезда в населенный пункт до входа в парк уже определен подрядчик. Для работ в селе Колмогорово сейчас выбирают исполнителя. На это предусмотрена областная субсидия в размере 2,8 млн рублей.

В Междуреченске завершили ремонт дороги на улице Вокзальной (от Брянской до бульвара Медиков) протяженностью полкилометра. Это финальный этап ремонта, который был начат в 2021 году. Всего этим летом в Междуреченске отремонтируют 9 участков дорог в черте города и за его пределами. Общая протяженность составит 7,7 км, стоимость работ – 312,5 млн рублей, из них 62,5 млн рублей – из местного, 250 млн рублей – из областного бюджета.