Кузбасское отделение Пенсионного фонда РФ сообщает о новой выплате для семей с невысокими доходами. Она была введена по поручению президента для родителей более 30 тысяч детей региона в возрасте от 8 до 17 лет. Семьям уже выплачено 500 миллионов рублей.

По правилам, заявления на выплату рассматриваются в течение 10 рабочих дней. В случае отказа семья получит соответствующее уведомление в течение одного рабочего дня после вынесения решения. При одобрении выплаты деньги поступят на счет в течение 5 рабочих дней.

— В начале мая я подала заявление, несмотря на праздники и длинные выходные его быстро рассмотрели и приняли положительное решение. Пособие получила в срок – в течение 5 дней. Деньги как раз кстати, у меня ребенок переходит во второй класс, поэтому можно заранее готовиться к школе. Это хорошее подспорье для меня, — говорит кемеровчанка Ксения Яковлева.

Подать заявление на выплату можно на портале госуслуг, в клиентских офисах ПФР и МФЦ. Выплата назначается по итогам комплексной оценки нуждаемости семьям в случае если:

— среднедушевой доход семьи меньше прожиточного минимума на человека в регионе

— имущество семьи не превышает установленные требования, а у родителей есть подтвержденный доход или уважительная причина его отсутствия

От уровня дохода родителей зависит и размер новой выплаты, он может составлять 50%, 75% или 100% прожиточного минимума ребенка в регионе.