Сегодня день памяти Кирилла и Мефодия. Праздник славянской письменности и культуры, в учреждениях которой этому событию посвящены многочисленные выставки. Сергей Ищенко побывал на нескольких из них в Кемерове. И расскажет, почему эту дата важна для истории, причем не только России. И что можно увидеть на экспозициях.

А начиналось все с веры. По мнению ученых, в конце 9 века два греческих брата-монаха на основе своего родного алфавита разработали новый. И на него перевели богословские книги. Звали их Мефодий и Кирилл (в миру Константин). В честь младшего новая буквица и получила название. Создана она была на основе языка славян и с учетом их ментальности.

Представленная азбука — один из экспонатов выставки «Дни славянской письменности и культуры» в Кузбасской научной библиотеки имени Федорова. В экспозиции книги, связанные с историей русского языка и печатных изданий России. Основа — церковная литература, факсимильные копии древних рукописных фолиантов. Иначе быть и не могло. Именно из церковнославянского языка в 14-15 веке сформировался русский допечатный.

Посмотреть на древнюю книгу можно и в Кузбасском краеведческом музее. Псалтырь за авторством Симеона Полоцкого, русско-белорусского богослова, писателя и поэта. Литература церковная, но это издание — древнейшее в фондах музея — свидетель исторического развития России, в том числе и в научно-культурном плане.

Церковно-славянский язык используется до сих пор. Например, старообрядцами. Агафья Лыкова пишет на нём письма, они также являются частью мини-выставки. По ним, кстати, защищают диссертации. Среди экспонатов есть и чётки отшельницы.

Еще в музее желающие могут научится писать буквы церковно-славянской кириллицы. При помощи пера или писало на специальной восковой табличке — цере. Язык и алфавит это в первую очередь способ сохранения и передачи от поколения к поколению информации и культуры, без чего существование государства немыслимо. Именно поэтому аналогичные выставки и мастер-классы проходят сегодня по всему региону и стране. Кстати, посетить мероприятия можно по Пушкинской карте.

Автор: Сергей Ищенко