О старте второй волны конкурса «Студенческий стартап» заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Всего будет определена тысяча победителей. Все они получат грантовую поддержку в размере одного миллиона рублей на развитие своего проекта.

— Мы видим, что молодые учёные и технологические предприниматели готовы занять освободившиеся из-за санкций ниши. При отборе победителей особое внимание будет уделено стартап-проектам по критически важным для страны направлениям. Это микроэлектроника, медицина, импортозамещение технологий и собственные суверенные технологические системы, – сказал Дмитрий Чернышенко.

Кузбасс в конкурсе представили молодые ученые КемГУ, Кузбасской ГСХА, КузГТУ, Юргинского технологического института (филиала Томского политехнического университета) и филиала КузГТУ в Новокузнецке. Всего свои заявки отправил 21 студент региона, в финал попали 19.

Среди них – студент четвертого курса бакалавриата Кемеровского госуниверситета Роман Схаплок. Вместе с партнером Никитой Пасечниковым и наставниками Игорем Плотниковым и Евгением Неверовым он работает над новой технологией изготовления быстрорастворимых таблеток. Она также позволит создавать инстантированные продукты в сфере общественного питания и спорта, таблетированные формы препаратов точечного воздействия на разные группы органов.

— О важности и уникальности нашего проекта говорит то, что ранее был получен патент на данную технологию в России. Мы охватываем не только отрасль питания, но и фармацевтику, к которой можно отнести все социальные группы. Проходящий конкурс — это возможность познакомиться с новыми людьми и найти единомышленников. Мы постараемся заинтересовать и убедить жюри в том, что проект достоин быть в числе победителей, — делится своими ощущениями Роман.

Проходящая вторая очередь конкурса «Студенческий стартап» даст возможность претендовать на грант тем, кто не прошел экспертную оценку на первой волне или в целом не успел подать заявку. Это можно сделать до 30 июня. До участия допускаются студенты вузов, обучающиеся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры или аспирантуры. Всего представлено семь тематических направлений.

Конкурс «Студенческий грант» реализуется в рамках нового федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» Фондом содействия инновациям. Он разработан на основе одноимённой стратегической инициативы, утверждённой председателем правительства Михаилом Мишустиным.