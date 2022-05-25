Гостей форума будут сопровождать более 1000 волонтеров. Основные мероприятия пройдут в Кемерове: международный турнир компьютерного спорта, турнир по самбо на призы ОДКБ, вечер единоборств, турнир по армейскому гиревому рывку, мультиспортивный фестиваль «Сила Кузбасса» и другие активности.

«Кузбасс стал регионом с динамично развивающейся спортивной инфраструктурой, мы возводим объекты мирового уровня, достойные принимать такие международные проекты, как форум “Россия – спортивная держава”. Важно, что все эти спорткомплексы смогут посещать жители региона, а мы будем воспитывать новых чемпионов», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

Столицей форума станет Кемерово, именно здесь пройдет большая часть мероприятий. Так, в ледовом дворце «Кузбасс» пройдет выставочная часть форума и международный турнир компьютерного спорта.

В спорткомплексе «Кузбасс-Арена» планируются турнир по самбо на призы Организации договора о коллективной безопасности, вечер единоборств, турнир по армейскому гиревому рывку, мультиспортивный фестиваль «Сила Кузбасса», чемпионат и первенство Кузбасса по плаванию, показательные выступления аэротрубных дисциплин парашютного спорта.

На базе ГЦС «Кузбасс» пройдет Международный турнир по вольной борьбе «Шахтерская слава». В СРК «Арена» – фестиваль художественной гимнастики. Московская площадь примет мотопробег «Кузбасс – Донбасс», велопробег «Кузбасс объединяет», всекузбасские уличные игры. На базе горнолыжного комплекса «Люскус» пройдет Кубок Содружества по мотоциклетному спорту.

В Белове на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Металлург» будет организована дискуссионная площадка на тему развития адаптивного спорта.

В спортивно-туристическом комплексе «Шерегеш» пройдет конгресс индустрии зимних видов спорта, туризма и активного отдыха.

В Новокузнецке на базе спорткомплекса «Кузнецкий лед» запланировано проведение детского международного турнира по хоккею с шайбой.

В Междуреченске на базе СК «Звездный» будет организован детский турнир по синхронному плаванию.

Напомним, распоряжение «О проведении Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» в 2022 году» в Кузбассе подписал президент Российской Федерации Владимир Путин. Форум пройдет в сентябре-октябре.