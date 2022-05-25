27 мая 2022 года в Кемеровском государственном университете пройдет Межрегиональный форум молодых историков. Регистрация на форум доступна здесь.

Работа форума будет выстроена по 6 тематическим секциям:

I. Секция: «Фундаментальная история: историко-культурное наследие Сибири».

II. Секция: «Добровольцы локальной истории».

III. Секция: «Реконструкторы».

IV. Секция: «Геймификация истории».

V. Секция: «Юные краеведы».

VI. Секция: «Военно-патриотическое воспитание: Юнармия и поисковые отряды».

Поучаствуйте в историческом постановочном танце, в формате настольной игры почувствуйте себя в роли первооткрывателя угля узнайте как создать экскурсионный маршрут на основе исторических сюжетов. Смотрите все активности в программе!

Также в рамках Форума будет презентована программа лояльности РВИО. В рамках программы лояльности обладатель членского билета Российского военно-исторического общества имеет возможность использовать скидки и специальные предложения, предоставляемые организациями-партнерами.

А среди участников, посетивших все площадки Форума, будут разыграны призы!

Организаторы Форума – региональное отделение Российского военно-исторического в Кемеровской области – Кузбассе, региональное отделение Российского исторического в Кемеровской области – Кузбассе, Парламент Кузбасса, Кемеровский государственный университет.