27 мая 2022 года в Кемеровском государственном университете пройдет Межрегиональный форум молодых историков. Регистрация на форум доступна здесь.
Работа форума будет выстроена по 6 тематическим секциям:
I. Секция: «Фундаментальная история: историко-культурное наследие Сибири».
II. Секция: «Добровольцы локальной истории».
III. Секция: «Реконструкторы».
IV. Секция: «Геймификация истории».
V. Секция: «Юные краеведы».
VI. Секция: «Военно-патриотическое воспитание: Юнармия и поисковые отряды».
Поучаствуйте в историческом постановочном танце, в формате настольной игры почувствуйте себя в роли первооткрывателя угля узнайте как создать экскурсионный маршрут на основе исторических сюжетов. Смотрите все активности в программе!
Также в рамках Форума будет презентована программа лояльности РВИО. В рамках программы лояльности обладатель членского билета Российского военно-исторического общества имеет возможность использовать скидки и специальные предложения, предоставляемые организациями-партнерами.
А среди участников, посетивших все площадки Форума, будут разыграны призы!
Организаторы Форума – региональное отделение Российского военно-исторического в Кемеровской области – Кузбассе, региональное отделение Российского исторического в Кемеровской области – Кузбассе, Парламент Кузбасса, Кемеровский государственный университет.