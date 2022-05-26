В этом году по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» планируется отремонтировать 300 дворовых территорий и 69 общественных пространств, 45 из которых в прошлом году выбрали на онлайн-голосовании сами жители Кузбасса. Работы по ремонту во всех муниципальных образованиях стартовали первого мая и уже сейчас ведутся на 265 дворовых и 61 общественной территории региона.

«Наш шахтерский край меняется: ремонтируются дороги, благоустраиваются дворы, парки и скверы. И многое делается благодаря активной позиции жителей, в том числе участию во Всероссийском онлайн-голосовании за предложенные общественные территории для благоустройства», – сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Так, на территории пгт Яшкино в рамках нацпроекта завершат благоустройство сквера между школой № 1 и стадионом. Уже заасфальтированы дорожки, установлены урны, скамейки и арт-объекты, уложено безопасное покрытие и установлен роллердром. Первый этап ремонта завершился в 2020 году. В этом году завершающим штрихом станет установка освещения. Также отремонтируют двор по ул. Комарова, 28, сейчас идет подготовка к установке бордюров, асфальтированию дворового проезда и обустройству парковок. На эти цели предусмотрено почти 5,5 млн рублей. Всего с 2017 года в поселке по нацпроекту благоустроено 5 дворов и 3 общественные территории.

В селе Проскоково Юргинского муниципального округа начались работы по благоустройству общественной территории. В настоящее время проводятся земляные работы, на подготовленной площадке уложат резиновое покрытие, на котором установят детское игровое оборудование, а также скамейки, парковые диваны и урны. Вокруг заасфальтируют пешеходные дорожки, смонтируют освещение и за счет местного бюджета проведут озеленение. В целом в Юргинском муниципальном округе с 2018 года за счет консолидированного бюджета было благоустроено 7 территорий, в 2022 году к ним добавятся еще две – в Проскоково и Зеледеево. Напомним, до завершения второго Всероссийского онлайн-голосования за предложенные общественные территории для благоустройства на 2023 год остается меньше недели – прием голосов закончится 30 мая. Всего на выбор кузбассовцам представлено 114 общественных территорий в 19 муниципалитетах, из которых по итогу голосования будет определено 54 территории. На сегодняшний день свои голоса отдали почти 245 тыс. кузбассовцев. Проголосовать можно на странице единой федеральной платформы 42.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», на виджетах общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе» на сайте муниципалитета, через приложение с помощью волонтеров, которые работают в торговых центрах и МФЦ.