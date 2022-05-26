Мастер-планирование спортивно-туристического комплекса «Шерегеш» и реализацию новых инвестпроектов обсудили на совещании с участием руководства региона и инвесторами представители АО «Корпорация Туризм.РФ», которые прибыли в Кузбасс по поручению заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко.

Шерегеш является одним из самых популярных зимних горнолыжных курортов России с ежегодным сезонным турпотоком более 2 млн посещений. Курорт привлекает путешественников со всего мира разнообразными лыжными трассами для любителей активного зимнего отдыха. Уникальность ландшафта, многообразие пеших маршрутов и национальная аутентичность формируют все условия для создания круглогодичного курорта.

Мероприятия по комплексному развитию спортивно-туристического комплекса «Шерегеш» входят в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года. Она включает в себя строительство дорог, систем водоснабжения, водоотведения и многое другое. Разрабатываемый Корпорацией «Туризм.РФ» мастер-план позволит грамотно подойти к созданию туристических объектов с необходимой обеспечивающей инфраструктурой.

Губернатор Сергей Цивилев подчеркнул, что Шерегеш станет одним из драйверов развития региона. «Шерегеш уже завоевал статус одного из самых популярных российских курортов, к нам приезжают туристы не только из России, но и из других стран мира. Сейчас открылось окно возможностей для популяризации внутреннего туризма. Развитие Шерегеша как круглогодичного курорта, появление современной инфраструктуры будет способствовать созданию здесь новых рабочих мест, увеличению налоговых поступлений в бюджет региона», – отметил Сергей Цивилев.

Туризм для Кузбасса является одной из стратегических линий развития региона. В планах – увеличение турпотока в Шерегеше к 2035 году до 3,5 млн человек. Для реализации этой цели необходимо построить к 2030 году еще 3,5 тыс. гостиничных номеров. Благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» достичь таких показателей можно, но только при комплексном развитии территорий с учетом планов и возможностей всех участников: Правительства РФ, руководства региона, инвесторов и Корпорации.

Первый заместитель генерального директора АО «Корпорация Туризм.РФ» Денис Секачев рассказал о той части плана комплексного развития Шерегеша, которая касается обеспечивающей инфраструктуры – важного вопроса не только для туристов, но и для местных жителей.

«Мастер-план разрабатывается в соответствии с требованиями Минстроя России и в нем мы обосновываем потребности в обеспечивающей инфраструктуре: дороги, инженерные коммуникации, водоснабжение и многое другое. Эту меру господдержки оказывает Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. Только на первой стадии комплексного развития курорта на эти цели будет выделено 11 млрд рублей. Благодаря сотрудничеству с Минстроем в регионе появятся новые дороги. Обновление коснется инженерных сетей, повысится благосостояние местных жителей», – добавил Денис Секачев.

Мастер-план формирует параметры туристической инфраструктуры, концепцию гостеприимства, определяет виды бизнеса для развития, включает в себя экономические расчеты и финансовые модели. Особое внимание уделяется созданию единого облика туристической территории, разрабатывается градостроительный и дизайн-код.

«Вместе с инвесторами и регионом мы определили свыше 170 га земельных участков для мастер-планирования. В Корпорации уже приступили к разработке предварительной концепции мастер-плана развития Шерегеша. Его финальная версия будет готова во II квартале 2023 года», – добавил первый заместитель генерального директора Туризм.РФ.