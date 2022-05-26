В регионе подготовкой будущих педагогов занимаются Анжеро-Судженский, Беловский, Киселевский и Новокузнецкий педагогические колледжи, а также Кузбасский педагогический колледж и Мариинский педагогический колледж имени императрицы Марии Александровны. В них обучается почти 4000 человек. В этом году колледжи примут 895 абитуриентов.

«Педагог – одна из самых ответственных профессий, от наших учителей зависит, какими станут наши дети, будущее Кузбасса. Нам в регионе нужны талантливые, ответственные, любящие детей специалисты. Мы ждем выпускников педагогических колледжей в учебных заведениях региона», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

Профессиональные образовательные организации Кузбасса ведут подготовку по нескольким направлениям, в числе которых «Дошкольное образование», «Преподавание в начальных классах», «Коррекционная педагогика в начальном образовании», «Физическая культура», «Право и организация социального обеспечения», «Специальное дошкольное образование», «Педагогика дополнительного образования», «Профессиональное обучение (по отраслям)» и другие.

Особое внимание уделяется модернизации материально-технической базы. Так, например, в прошлом году Кузбасский педагогический колледж открыл современные мастерские по нацпроекту «Образование» по компетенциям «дошкольное воспитание», «преподавание в начальных классах», «физическая культура, спорт и фитнес» и «социальная работа». Мастерские для будущих педагогов оборудованы специальной мебелью, интерактивными панелями, спортивным инвентарем для занятий с детьми разных возрастных групп, приобретены ноутбуки. В учебном заведении уделяется внимание и дополнительному развитию. В этом году студенты стали призерами областного этапа фестиваля «Студенческая весна», призерами областных конкурсов «Арт-Профи» и «Арт-Профи Фест» и др. Сегодня в педколледже обучается 1646 студентов, в этом году будет открыто 285 мест для поступления.

В Новокузнецком педагогическом колледже успешно работает Центр дополнительного образования детей и взрослых. Образовательное пространство было создано по инициативе министерства образования Кузбасса. Полностью переоборудованный первый этаж педколледжа оснащен современной техникой, которая позволяет студентам и педагогам развивать новые творческие компетенции, учиться преподавать 3D-моделирование, робототехнику и другие популярные дисциплины.

На базе центра открыта тренировочная площадка, которая помогает осваивать оборудование образовательных центров «Точка роста», работающих в рамках нацпроекта «Образование» в сельских школах и малых городах региона. Кроме того, для занятий были закуплены 3D-принтеры, очки виртуальной реальности, квадрокоптер, интерактивные панели и шахматы, которые для тренировок могут использовать как студенты, так и действующие педагоги. Также для обучающихся, выпускников, педагогов и детей разного возраста в центре дополнительного образования детей работают «Мультимедиа студия», «Детский центр», «Хореографическая студия», «Открытая школа» и три центра проведения демонстрационного экзамена.

Кроме того, на базе колледжа в этом году прошел финал городского чемпионата «ПрофиДети», в котором дошколята соревновались в профмастерстве по компетенциям «робототехника», «плиточник-мозаичник», «поварское дело», «правоохранительная деятельность», «дизайн интерьера». В колледже сегодня обучаются 929 студентов, в этом году примут еще 175.

Ежегодно образовательные организации выпускают около 700 молодых специалистов. В первый год после завершения обучения трудоустраиваются около 70% выпускников. Для начинающих педагогов в октябре 2021 года прошел первый региональный форум «Классная работа». К участию были приглашены молодые специалисты школ и техникумов, которые трудоустроились в образовательные организации в 2021 году. Недельный форум стал площадкой общения в формате «равный – равному» для эффективной адаптации молодых специалистов к профессии и обеспечения актуальной коммуникации с наставниками. Второй форум, прошедший в марте 2022 года, обрел статус межрегионального и собрал в Кузбассе молодых и творческих преподавателей из 10 регионов Сибирского федерального округа.

Активно развивается и движение «Волонтеры образования». Отряды работают на базе региональных педколледжей и на сегодняшний день насчитывают более 600 участников. Они помогают школьникам с домашними заданиями, активно участвуют в общественной жизни. В этом году волонтеры выиграли грант в размере 2 млн рублей на проведение регионального форума волонтеров образования, проведение которого планируется в сентябре 2022 года. К участию будут приглашены активисты из других регионов.

Уже два года успешно реализуется и проект «Педагогический десант». Волонтеры образования, педагоги и активисты профориентационного отряда «Кем стану» провели профориентационные выезды для школьников Кемеровского муниципального округа, Юрги, Тяжина, Анжеро-Судженска, Ленинска-Кузнецкого и Междуреченска.