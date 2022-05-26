Награды в виде поездок доступны победителям, финалистам и активным участникам конкурсов президентской платформы «Россия – страна возможностей», Российского общества «Знание». Для этого действует программа «Больше, чем путешествие».

География поездок охватывает 79 регионов России, для выбора доступно 370 программ, которые реализуются более чем 55 туроператорами. Алгоритм, как стать участником, прописан на сайте программы https://morethantrip.ru/#contests.

— Программа «Больше, чем путешествие» создана для поощрения самых активных и талантливых молодых людей, которых в Кузбассе, я уверена, большое количество. Здорово, что у них есть возможность бесплатно посмотреть и прочувствовать нашу огромную страну с ее бескрайними просторами, большим количеством традиций и многовековой историей. Мы со своей стороны продолжаем работать над тем, чтобы Кузбасс участвовал в различных программах по внутреннему туризму. Нам есть чем впечатлить путешественников, конечно, горнолыжным курортом Шерегеш, туристическими тропами Поднебесных Зубьев, активно занимаемся и промышленным, и сельским, и экологическим, и культурно-познавательным туризмом, — отметила директор Агентства по туризму Кузбасса Вероника Трихина.

Каждое путешествие состоит из двух частей:

— Образовательно-туристический блок включает в себя экскурсии по знаковым местам выбранного региона, а также лекции от ведущих спикеров Российского общества «Знание» и других партнеров.

— Общественно-полезная программа предполагает участие в волонтерских акциях, проектах по улучшению городской среды, встречи с профессиональным сообществом, учеными и представителями органов власти. Для участников разработаны направления в сфере урбанистики, IT, экологии, медиа и волонтерства, посещение технопарков, современных креативных пространств и новейших производств.

Организаторами выступают Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Министерство науки и высшего образования РФ, АНО «Россия – страна возможностей» и Российское общество «Знание».

Ежегодно более 50 000 человек со всей страны отправляются в уникальные путешествия. Впечатлениями о поездках участники программы делятся во ВКонтакте, используя хештеги #БольшеЧемПутешествие #Росмолодежь #Ростуризм #РоссияСтранаВозможностей #БольшаяПеремена