В нём 4 крытых корта, универсальный зал общей физподготовки, фитнес-центр, сауны и кафе. Общая площадь объекта — почти 8000 кв. м. В числе первых посетителей оказалась и наша съёмочная группа.

В этом виде спорта играют ракеткой, а выигрывают головой. Теннис, в первую очередь, о точности, а не силе. И сегодня желающих попробовать себя в этом направлении много. Теперь у них есть место, где реализовать талант.

Весь необходимый инвентарь спортсмен или гость центра получает на входе. Своеобразная функция «всё включено». 4 площадки соответствуют соревновательным стандартам. Единовременно здесь могут тренироваться до 150 спортсменов.

Теннисный центр стал третьим объектом регионального центра спортивных сооружений. Вместе с Ледовым дворцом «Кузбасс» и пока ещё строящейся «Ареной» он образует единый комплекс. На открытии побывал Сергей Цивилев.

Центр вмещает в себя ещё ряд спортивных объектов. Кроме теннисных кортов, посетителям доступны волейбольная площадка и тренажёрный зал, а в раздевалках предусмотрены сауны для восстановления после физических нагрузок. Постройка именно многофункциональных комплексов в нашем регионе — тренд последних лет. Подобный подход избран, чтобы обеспечивать полный тренировочный цикл спортсменов.

Автор: Елизавета Матико