В честь Дня российского предпринимательства в администрации правительства Кузбасса состоялся торжественный прием. Губернатор Сергей Цивилев поздравил кузбасских предпринимателей.

«Сегодня мы отмечаем один из самых молодых профессиональных праздников в нашей стране – День российского предпринимательства. Мы с вами вместе создаем новый Кузбасс, меняем представление мира о нем. Строим предприятия, дороги, школы, детские сады, спортивные и культурные объекты, аэропорты, обновляем общественный транспорт. Во всем этом есть ваша заслуга – малый и средний бизнес создает рабочие места, несет социальную ответственность, открывает новые предприятия. Сегодня в Кузбассе создается новая экономика с определяющей ролью малого и среднего бизнеса. Именно вы составляете мощнейший резерв для проведения кардинальных преобразований в экономике, изменения ее структуры», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

На предприятиях малого и среднего бизнеса трудятся более 300 тыс. кузбассовцев, это самая активная часть населения – люди в возрасте от 30 до 55 лет. Они предоставляют услуги жителям и крупному бизнесу, занимаются торговлей, строительством, развивают индустрию гостеприимства, информационные технологии, культуру, спорт и другие сферы.

«Наша главная задача сейчас – развивать экономику Кузбасса и России. Мы готовы вам помогать, вместе решать любые возникающие трудности. Уверен, вы не подведете», – подчеркнул глава региона.

В рамках Экономического совета создана рабочая группа «Открытый диалог», где органы власти и предприниматели обсуждают действия для поддержки малого и среднего бизнеса. В результате в регионе приняли ряд мер. Прежде всего это налоговые льготы. В апреле расширен перечень льгот по налогу на имущество, транспортному и земельному налогам, по упрощенной системе налогообложения и единому сельскохозяйственному налогу, налогу на прибыль. Приняты новые меры финансовой поддержки, в частности, льготные займы, гранты. Все меры разрабатывались совместно с предпринимательским сообществом.

Приоритетным направлением во всех сферах деятельности стало импортозамещение. На информационном портале «Виртуальный выставочный комплекс Кузбасса» создана электронная торговая площадка «КузбассТрейд», на которой все предприятия региона смогут разместить и реализовать произведенную продукцию, а также найти аналоги импортным товарам. Действует рабочая группа по вопросам развития импортозамещения. Уже поступило более 50 обращений от кузбасских промышленных предприятий с предложениями о создании импортозамещающих производств, а также о потребности в комплектующих.

На торжественном приеме кузбасские предприниматели получили медали «300-летие образования Кузбасса», «За служение Кузбассу», «За веру и добро», «За бизнес во имя созидания», «За особый вклад в развитие Кузбасса», а также медаль Алексея Леонова.

Губернаторский прием прошел в рамках Недели предпринимательства. В Центре «Мой бизнес» в рамках Недели проводились тренинги и форумы для предпринимателей. В Гурьевском округе прошел ежегодный форум предпринимателей «Кузбасс: территория бизнеса – территория жизни». В Новокузнецке состоится финал бизнес-премии «БизнесПризнание2022». 27 мая Центр «Мой бизнес» организует встречу с молодыми предпринимателями, где им подробно расскажут, как вступить в союз предпринимателей Кузбасса «Мой бизнес. Молодость», о мерах поддержки и обучающих мероприятиях.

В регионе действует инфраструктура поддержки бизнеса, предоставляющая не только финансовую, но и образовательную, консультационную помощь. В нее входят Центр «Мой бизнес», Центр поддержки экспорта, микрокредитная компания Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса, бизнес-инкубаторы, Кузбасский технопарк, Инвестиционное агентство Кузбасса.