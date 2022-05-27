Прямая линия губернатора Кузбасса Сергея Цивилева прошла 17 мая. Жители направили главе региона более 2 400 обращений. По части вопросов уже есть решения.

«Реагировать на обращения необходимо максимально оперативно, при этом нужно действительно решать обозначенные вопросы. Если есть сложности, рассказать о них жителям, вместе продумать возможные выходы из ситуации. Важно, чтобы люди понимали, в какой срок проблема будет окончательно устранена», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Кемеровчане обратились к главе региона с просьбой обеспечить безопасность для пешеходов. «В связи с открытием в Кемерове новой дороги, соединяющей Верхний бульвар и Металлплощадку, перейти дорогу по трем нерегулируемым пешеходным переходам невозможно. Машины едут единым потоком. Просьба установить светофоры», – указано в сообщении. Жителям ответили, что до 1 сентября на участке планируется поставить регулируемый светофор. Также будет проложен тротуар, установлены дорожные знаки и пешеходное ограждение, система освещения.

В Беловском муниципальном округе жителей волновало обеспечение водой в поселке Щебзавод, селах Вишневка и Сидоренково. Как сообщили в администрации округа, водоснабжение территорий, где в общей сложности живут свыше 2,3 тыс. человек, уже восстановлено. Специалисты заменили около 1 км ветхих сетей центрального трубопровода поселка Щебзавод, на скважине в Сидоренково наладили работу насосного и пусконаладочного оборудования. На сетях центрального водоснабжения в Вишневке проведены работы по регулированию запорной арматуры в колодцах. Для нормализации давления в системе водоснабжения разрабатывается проектно-сметная и техническая документация на ремонт 700 м водопроводных сетей ул. Магистральная с увеличением диаметра трубы. Работы запланированы на лето 2022 года.

Еще одно обращение об обеспечении водой поступило от жительницы села Терентьевское Прокопьевского муниципального округа. Специалисты оперативно провели работы по замене глубинного насоса, в течение двух суток с обращения водоснабжение было восстановлено в полном объеме.

Одна из проблем, озвученных на прямой линии, – состояние асфальта в районе детского сада № 50 в Кемерове. Работы здесь были запланированы на 2023 год, по поручению губернатора решение проблемы ускорят. Как рассказали в администрации города, в результате конкурса на благоустройство территорий были сэкономлены средства, их направят на ремонт асфальтового покрытия во дворе детсада. Выполнить работы планируется летом.

В Мысках продолжается восстановление сломанных плафонов фонарей в парке «Вокзальный». Работы планируется завершить до 15 июня.

Одним из самых актуальных вопросов от юргинцев стало благоустройство парка имени А.С. Пушкина. Напомним, в связи с ненадлежащим исполнением обязательств договор аренды был расторгнут по решению суда. В настоящее время в парке убрали бытовой мусор, разбиты цветники и клумбы. В дальнейшем планируется определить концепцию развития территории, разработать план реконструкции и необходимую документацию. После получения положительного заключения Госэкспертизы проект войдет в адресную программу благоустройства города.