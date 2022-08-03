Всего в 2022 году в рамках программы «Твой Кузбасс – твоя инициатива» планируется реализовать 125 проектов во всех муниципалитетах региона. Финансирование составит свыше 124,3 млн рублей.

«В Кузбассе уже несколько лет успешно реализуются проекты инициативного бюджетирования. Жители сами выбирают объекты, которые будут благоустраивать. Считаю, что это очень эффективный механизм. За четыре года мы успешно воплотили в жизнь 417 проектов. В основном люди хотели благоустроить или установить детские спортивные и игровые площадки, благоустроить парки и скверы», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

Уже полностью готовы 33 объекта в 18 муниципалитетах. В основном жители захотели привести в надлежащий вид спортивные объекты.

В Кемерове завершилось благоустройство четырех из пяти заявленных спортивных площадок. Все они находятся на прилегающих к школам территориях. Первой сдали площадку для игры в баскетбол и волейбол у школы № 93 в Ленинском районе. Здесь уложили безопасное резиновое покрытие, полностью заменили ограждение из металлической сетки, установили новые баскетбольные и волейбольные стойки. В школе работают секции по волейболу и баскетболу, юные спортсмены уже успели позитивно оценить надежность антивандального оборудования. Также обновили спортплощадки на территориях школ № 24, № 17, № 39 и лицея № 62. В настоящее время у школы № 39 специалисты устанавливают стойки, щиты, наносят необходимую разметку.

В Тайге по инициативе коллектива Дворца культуры благоустроили детскую площадку на территории парка «Юбилейный». На площадке уложили безопасное резиновое покрытие и установили игровой комплекс. На реализацию проекта направили более 1,5 млн рублей. Площадка особенно популярна у юных тайгинцев, ежемесячно ее посещают около 1700 детей.

В Ленинске-Кузнецком в рамках программы установлена спортивная площадка у школы № 73. Ребятам обустроили поле для игровых видов спорта с искусственным покрытием. В ближайшее время подрядчики приступят к благоустройству прилегающей территории. Подходы будут заасфальтированы, на территории будут разбиты новые клумбы.

В селе Усть-Чебула Чебулинского округа по программе инициативного бюджетирования завершен капитальный ремонт школьной столовой. Стоимость проекта – свыше 1,8 млн рублей. На эти средства полностью заменили покрытия пола и потолка, электропроводку, выложили кафельную плитку, приобрели новую моечную ванну. К началу учебного года на средства из местного бюджета в столовую закупят новую мебель.