На Новокузнецком алюминиевом заводе компании РУСАЛ показали, как идет реализация федеральной программы «Чистый воздух». Министр природных ресурсов и экологии Кузбасса Сергей Высоцкий вместе с экологами, депутатами и общественниками Новокузнецка проверил, как работают новые газоочистные установки, и побывал на электролизном производстве, где из глинозема получают первичный алюминий.

228 электролизёров из 531 Новокузнецкий алюминиевый завод компании РУСАЛ уже перевел на экологически эффективные технологии «ЭкоСодерберг» и «Предварительно обожженный анод».

Процесс электролиза алюминия или получения металла из глинозема надежно укрыт щитами. Образующийся под ними газ уходит на систему очистки. Ее НкАЗ тоже модернизирует. Строят уже третью по счету газоочистную установку «сухого» типа. Запустят до конца этого года.

Конструкторы РУСАЛа комбинируют новые «сухие» газоочистки с уже имеющимися – «мокрого» типа. Эффективность в итоге превышает 99 %. Технология удостоена национальной экологической премии имени Вернадского. По трубам видно, где пока работает старая газоочистка, а где – модернизированная.

Главный вердикт: реализация программы «Чистый воздух» на НкАЗе идет без сбоев. Природоохранная программа, разработанная в свое время по инициативе основателя РУСАЛа Олега Дерипаски, предусматривает строительство газоочистных установок «сухого» типа на всех шести корпусах электролизного производства и перевод оставшихся электролизёров на новые технологии.

После реализации всей природоохранной программы НкАЗа выбросы бензапирена и гидрофторида сократятся в 10 раз. За 4 года предприятие уже добилось снижения по гидрофториду на 28%.