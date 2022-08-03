На оказание мер государственной поддержки кузбасским аграриям из всех уровней бюджета в текущем году предусмотрено около 1 млрд рублей: 594,6 млн рублей – на развитие животноводства, 352,9 млн рублей – на растениеводство.

«На наших аграриях лежит особая ответственность, их задача – обеспечить Кузбасс доступными и качественными продуктами. Мы обеспечиваем максимальную поддержку сельхозпроизводителям, у нас для этого действуют различные меры, в том числе субсидии и налоговые льготы. В регионе уже стартовала уборочная кампания, мы планируем собрать около 1,7 миллиона тонн зерна», – отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Субсидии на проведение весенних полевых работ в этом году получили 229 сельскохозяйственных предприятий региона. Общая сумма финансирования – 117,4 млн рублей. Из них 92,4 млн рублей были направлены для поддержки 214 малых предприятий из федерального бюджета на условиях софинансирования с региональным бюджетом. Еще 25 млн рублей выделены дополнительно из бюджета региона по распоряжению Сергея Цивилева для поддержки 15 средних и крупных предприятий, которые не попадают в федеральную программу.

На приобретение элитных семян в этом году из федерального и областного бюджетов направлено около 31,4 млн рублей.

В животноводстве 33 производителя молока уже получили субсидии на возмещение части затрат на 1 кг реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока. Из регионального бюджета на это было направлено 258,1 млн рублей. Шесть племенных животноводческих хозяйств получили 112,8 млн рублей субсидии на развитие. Трем производителям возмещена часть затрат на содержание племенного маточного поголовья и приобретение племенного молодняка. На прирост производства молока 19 предприятий получили 91,7 млн рублей.

Для хлебопекарных предприятий второй год предусмотрена субсидия на компенсацию части затрат, связанных с производством и реализацией хлеба и хлебобулочной продукции. Воспользоваться ею могут предприятия, которые возьмут на себя обязательства зафиксировать цены на продукцию. Всего в 2022 году на эти цели выделено 52,3 млн рублей, в настоящее время 8 хлебопекарных предприятий получили более 14 млн рублей субсидии.

На грантовую поддержку фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов направлено 77,7 млн рублей. В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» гранты «Агростартап» получили 4 фермера из Кемеровского, Крапивинского, Промышленновского и Беловского муниципальных округов. Они будут развивать молочное и мясное скотоводство. Общая сумма поддержки составила 14 млн рублей. 9 сельхозкооперативов получили 7,8 млн рублей субсидий на возмещение части затрат на приобретение техники, автотранспорта, оборудования, крупного рогатого скота, а также сельскохозяйственной продукции у членов кооператива. Кроме этого, 4 фермера получили гранты на развитие семейных ферм на общую сумму 44 млн рублей. Двум сельхозкооперативам, которые занимаются овощеводством и молочным скотоводством, выделено 11,9 млн рублей на приобретение оборудования.

Для сельхозтоваропроизводителей предусмотрены субсидии на приобретение кормов для сельскохозяйственных животных и на возмещение части затрат, связанных с производством и реализацией зерновых культур, а также производством масличных культур.

Субсидии за ввод в оборот невостребованных земель в 2022 году составят 71,5 млн рублей, средства направят из областного бюджета.

Кроме того, Правительством РФ выделены дополнительные средства на льготное кредитование аграриев: объем субсидирования льготных краткосрочных кредитов для АПК Кузбасса в 2022 году утвержден в сумме 370,3 млн рублей. Аграрии получили возможность пролонгации на год уже выданных краткосрочных кредитов, предусмотрена отсрочка выплаты основного долга по льготным инвесткредитам, срок которых истекает в этом году. Льготная ставка сохранена на уровне не более 5 %. В итоге предприятия агропромышленного комплекса оформили 126 льготных кредитов на проведение посевной компании на сумму более 5,2 млрд рублей.

Также для сельхозтоваропроизводителей снижена ставка единого сельскохозяйственного налога: в 2022 году – с 3 % до 1 %; в 2023 году – с 4 % до 3 %. Для представителей малого и среднего бизнеса, действующих в сельском хозяйстве, на 50 % снижен налог на имущество.

В Кемеровском, Ленинск-Кузнецком, Новокузнецком и Прокопьевском округах уже стартовала уборка раннеспелых сортов картофеля и овощей. Также на полях Кузбасса продолжается уборка озимой сурепицы. Всего в эту уборочную аграриям предстоит убрать почти 615 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, в том числе озимых – 36,8 тыс. га, а также 162 тыс. га масличных. Уборку традиционно начнут с обмолота ячменя, гороха, озимых ржи и пшеницы. При благоприятных погодных условиях во второй декаде августа аграрии планируют приступить к уборке зерновых. Продолжается заготовка кормов для сельскохозяйственных животных на зимне-стойловый период. Заготовлено 58 тыс. тонн сена и 168 тыс. тонн сенажа.