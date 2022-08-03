Идея турнира бегунов на длинные дистанции, который несколько дней назад состоялся в Ленинградской области. Из 148 участников абсолютный победитель определялся в течение двух суток. Им стал кемеровчанин. О том, как ему удалось финишировать с рекордом трассы в 308 километров и что придавало сил он рассказал Елизавете Матико.

Пока ещё Василию Корыткину трудно ходить: ноги отекли и распухли, а пальцы перемотаны пластырями из-за глубоких мозолей. Пару дней назад он преодолел самую крупную дистанцию в своей пока ещё недолгой спортивной карьере. Финишировал с рекордом страны и результатом 310 километров меньше чем за двое суток. В аэропорту скромно и одновременно торжественно его встречают друзья и родственники.

Трасса для участников старта проложена на территории горнолыжного курорта Ленинградской области. Красива и относительно проста. Чего нельзя сказать про условия соревнования. Гонка на выбывание отличается особыми требованиями. Спортсмен за час должен успеть преодолеть расстоянии в 6 км 700 метров. Самый спокойный темп в таком случае составляет 8 с небольшим минут за километр. Время на преодоление отрезка участник выбирает сам. Можно бежать 50 минут и отдыхать 10, или 35 минут посвятить дистанции и 25 на отдых, как делал герой нашего сюжета. После, с наступлением очередного часа, снова на старт. К слову, на него Василий за двое суток сумел выйти 46 раз, обновив рекорд страны. К заключительному остался на дистанции совсем один.

За кадром Василий рассказал, этот старт случился в его жизни случайно, но очень вовремя и стал промежуточным этапом в подготовке к всероссийским соревнованиям в беге на 100 км. Уже через 2 месяца ему снова нужно выйти на дорожку. К слову, всероссийские старты у спортсмена уже были, в прошлом году. За сутки — 260 километров.

Упорство, терпение и умение работать на результат отличают этого человека. Так о Василии отзываются близкие. Необычно, но факт: некоторые дистанции для себя он придумывает сам. Например, однажды решил добежать до работы и обратно — это около 100 километров. Василий горнорабочий. При этом после смен ему удаётся, преодолевая себя, «уходить» на дальние расстояния, чтобы сделать ещё один шаг на пути к победе.

Автор: Елизавета Матико