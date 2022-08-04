Минцифры РФ совместно с РАНХиГС подготовили новый ежемесячный рейтинг руководителей цифровой трансформации (РЦТ) регионов, который был озвучен вице-премьером Дмитрием Чернышенко на очередном совещании с РЦТ федеральных органов исполнительной власти и регионов. По результатам рейтинга за июль 2022 года Кузбасс занимает 6-е место в рейтинге работы руководителей цифровой трансформации. Регион набрал 18,9 баллов из 28 возможных. Месяцем ранее регион занимал 45-ю строчку.

«Существенно улучшить позицию в общем рейтинге нам удалось за счет системной реализации мер по информационной безопасности. Так, в Кузбассе был создан штаб по борьбе с киберугрозами, регион подключился к работе Национального координационного центра по компьютерным инцидентам. Кроме того, улучшить результаты мы смогли за счет внедрения на уровне региона мер поддержки кузбасских IT-компаний», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

Рейтинг руководителей цифровой трансформации формируется ежемесячно Правительством России с 2021 года. С июня текущего года он был доработан, методика оценки регионов существенно изменена. Он включает в себя шесть направлений: цифровая зрелость ключевых отраслей народного хозяйства (рассчитывается по отраслям «Образование», «Здравоохранение», «Транспорт и логистика», «Городская среда» и «Государственное управление»), перевод массовых социально значимых услуг в электронный вид, обеспечение информационной безопасности, импортозамещение, работа на платформе обратной связи, а также меры поддержки для IT-отрасли.