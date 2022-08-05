6 августа в 12:00 на бульваре Строителей начнется концертный марафон «Счастья тебе, строитель!» и откроется праздничная стройплощадка, на которой малыши смогут возвести город мечты из гигантского Лего или сказочный замок из песка в огромной песочнице; папы – потренироваться в монтаже кровли и сварке металлических пластин; мам и бабушек научат вязать крючком арматуру; можно будет лепить из глины, красить, забивать гвозди, пилить бруски.

Для любителей активного отдыха состоится турнир по уличным видам спорта «Архитектор тела». Здесь же можно будет поиграть в городки, в большие шашки и шахматы. Будут работать фотозоны, мастер-классы умельцев декоративно-прикладного искусства, зоны игр для детей и танцплощадка.