Акции в поддержку спецоперации походят в муниципалитетах региона

Сегодня в пгт Тисуль состоялся торжественный митинг-концерт «Zа Россию». Прошла игра «Зарница» среди команд юнармейских отрядов округа, а также соревнования по стрельбе из пневматической винтовки. Работали тематические площадки по изготовлению символики РФ, мастер-класс по оказанию первой помощи. Все желающие могли записать видеообращение в поддержку специальной военной операции на Украине или прочитать стихотворение о России на площадке «открытый микрофон».

В Белове сегодня собрали одну тонну гуманитарного груза для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Так жители города поддержали инициативу «Все для Победы» Общероссийского народного фронта. Беловчане приносили продукты и канцелярию, одежду, обувь и средства личной гигиены. В акции принял участие глава города Алексей Курносов, он передал волонтерам 100 канцелярских наборов со всем необходимым для школы – тетрадями, ручками, карандашами, фломастерами, альбомами.

В Топках местная кавер-группа HotRake в поддержку бойцов, участвующих в специальной военной операции на Украине, провела концерт «О» – значит Отважные». Группировка «О» Российской Армии работает на Украине с начала СВО. Они долгое время держались в тени, но именно «Отважные» сыграли решающую роль в ряде эпизодов спецоперации. Все вырученные от продажи билетов средства ребята отправят нашим бойцам.

Напомним, в Кузбассе по инициативе добровольцев Кузбасского студенческого корпуса спасателей создан специальный счет, куда можно перечислять средства на восстановление Горловки. На сегодняшний день от жителей региона поступило 9 млн 320 тысяч рублей. Помощь можно направить по реквизитам:

Полное наименование: Автономная некоммерческая организация «Агентство инфраструктурных и социальных проектов:

Краткое наименование: АНО «АИСП»

ИНН 4205407740

Счет 40703810326000001325

БИК 043207612

Корр. счет 30101810200000000612

Кемеровское отделение №8615 ПАО «Сбербанк».

Также средства можно перевести при помощи QR-кода.