В Кузбассе запущен проект «Здоровый образ жизни = Финансово здоровый образ жизни», направленный на пропаганду здорового образа жизни в сочетании с финансовым просвещением. Его особенность в том, чтобы совместить занятия спортом и обучение основам финансовой грамотности.

Старт проекту был дан сегодня на стадионе «Олимп» в п. Мирный Ленинск-Кузнецкого муниципального округа. В рамках проекта для жителей посёлка прошли мастер-классы по скандинавской ходьбе от регионального представителя Добровольного физкультурного союза в Сибирском федеральном округе, президента клуба северной ходьбы Новосибирской области «Сибирские ходоки» Галины Климчук, а затем все желающие, годные по состоянию здоровья, смогли принять участие в марафоне на двух дистанциях (3 км и 1,6 км), во время которого параллельно через наушники прослушали аудио-уроки по финансовой грамотности.

Участники проекта узнали, что значит быть финансово грамотным человеком, управлять личным и семейным бюджетом, как сберечь свои финансы, не попасться на уловки мошенников, нужно ли оформлять и можно ли обойтись без банковских кредитов.

«Мы видим, что сегодня мошенники, для того чтобы выманить у людей деньги, используют самые изощрённые методы, поэтому очень важно повышать финансовую культуру населения. Особенно это касается людей старшего поколения, которые, как правило, очень доверчивы. Такие проекты как раз помогают нам в доступной форме объяснять людям, где стоит насторожиться и как можно себя защитить. А нестандартные подходы к обучению – формировать интерес к финансовой грамотности у как можно большего количества людей», — отметила начальник управления по взаимодействию с организациями финансового рынка Администрации Правительства Кузбасса Вера Гончарова.

Всего участниками «финансово оздоровительного» марафона стали более 60 человек. Все «марафонцы», успешно завершившие дистанцию, были награждены медалями и сертификатами, а главное – получили заряд бодрости, энергии и ценные финансовые советы, которые помогут им сберечь и приумножить свои финансы.

Организаторы мероприятия — Региональный центр финансовой грамотности Кузбасса при поддержке управления по взаимодействию с организациями финансового рынка администрации Правительства КуZбасса и Администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа. Проект также поддержан Ассоциацией развития финансовой грамотности (г. Москва) и Добровольным физкультурным союзом.

Напомним, всю информацию о мероприятиях, направленных на формирование финансовой грамотности, проводимых в Кузбассе, можно найти на региональной цифровой платформе финансовой грамотности – рцфгк42.рф