По словам экспертов, в Кузбассе власти создают возможности для того, чтобы заниматься бизнесом было комфортно. Доктор экономических наук, декан факультета «Высшая школа корпоративного управления» РАНХиГС Сергей Календжян отметил, что в регионе принимают новые меры поддержки бизнеса, которые продолжают и дополняют федеральный подход, который заключается в строительстве социально ориентированного государства. «В современных условиях малому и среднему бизнесу очень тяжело, поэтому любая помощь ему приветствуется. А когда в регионе находят резервы для поддержки, как в Кузбассе, это прекрасно, и это нужно мультиплицировать. Мы с вами вышли из социализма, мы не можем не помочь людям, которые хотят встать на ноги и сами зарабатывать деньги для своей семьи, создавать рабочие места и хотят быть честными налогоплательщиками. Поэтому все органы власти и организации вроде Торгово-промышленной палаты должны повернуться к этим людям лицом. Это стратегически правильно», — подчеркнул Сергей Календжян. В Кузбассе со 2 августа 2022 года начала действовать новая мера поддержки для начинающих предпринимателей. Для представителей малого и среднего бизнеса, которые зарегистрировали свое дело менее года назад, и для физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», фонд поддержки предпринимательства предоставит микрозаймы до 500 тыс. руб. по сниженной ставке 3% годовых при наличии залогового обеспечения и под 6% – без залога. Также предприниматели могут получить микрозаем в размере 5 млн под 4% годовых.Доктор экономических наук, завсектором экономики регионов Института экономики РАН, член комитета по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства Торгово-промышленной палаты РФ Александр Виленский отметил, что решение властей КуZбасса помогать малым предприятиям в обмен на сохранение рабочих мест, было правильным. Он напомнил, что эту меру использовали на первых стадиях эпидемии коронавируса и она показала себя очень хорошо.Микрозаймы по льготной ставке лишь один из пунктов в трех пакетах антикризисных мер поддержки регионального уровня, принятых заксобранием Кузбасса по инициативе губернатора Сергея Цивилева. Среди них – налоговые каникулы и снижение налоговой ставки, в том числе при условии сохранения до 90% сотрудников, гранты для социально ориентированного бизнеса, поддержка в виде консультаций и образовательных программ, а также создание электронных площадок, упрощающих взаимодействие МСП друг с другом и с крупными компаниями.Сам Цивилев отметил, что в регионе последовательно создают возможности для того, чтобы заниматься бизнесом было комфортно. «Для предпринимателей предусмотрены меры поддержки на всех этапах развития. В современных условиях особенно нуждаются в помощи представители малого и среднего бизнеса, прежде всего те, кто только собирается открыть свое дело. К ним у нас особо внимательное отношение, так как их деятельность занимает значительную часть экономики Кузбасса. В нашем регионе институты поддержки предпринимательства предлагают около 300 различных форм содействия бизнесу. Таким образом, спектр мер охватывает максимальное количество адресатов», — сказал глава региона.Эксперт Александр Виленский также подчеркнул, что в условиях санкций, которые включают в себя и блокировку экспорта угля, инициатива Сергея Цивилева увеличить долю МСП в экономике региона до 50% — выглядит особенно актуально. Он полагает, что МСП и в этой ситуации будет работать на сохранение социальной стабильности, предоставляя рабочие места и давая возможность для открытия своего дела. «Поддержка МСП — это общемировая практика борьбы с кризисом. Но здесь вообще необходимо объединить усилия государства, чтобы оно не только деньги давало, но еще и показывало, чем можно заниматься. Например, в 90-е МСП мало что давало, потому что люди в принципе не знали, чем им заняться. Но сегодня существуют специальные интернет-платформы, они множатся, так что есть надежда, что этот вопрос решится», — сказал экономист.Сергей Календжян полагает, что показателей, поставленных Цивилевым еще до нового экономического кризиса, можно добиться и в нынешних условиях, при условии, если ставка будет делаться на поддержку компетентных людей. «Не может Кузбасс вечно быть угольной державой. А кроме того, здоровье тех же шахтеров и их семьей нужно защищать, а в малом бизнесе есть огромное количество возможностей развивать сервисы, связанные со здоровьем: это и питание, и спорт, и отдых, и разные формы социально ответственного предпринимательства для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями. Кроме того, малый бизнес может создать рабочие места для людей с ограниченными возможностями. Так что эти 50% (доля МСП в экономике региона) — это прекрасная цель, но для этого и работать нужно интенсивно не менее десяти лет», – поделился своим мнением собеседник «Клуба Регионов».