В преддверии Дня строителя, которые отмечается каждое второе воскресенье августа, власти Кузбасса поздравили лучших работников строительной отрасли. Всего награждено 250 человек. Четырем строителям присвоены звания «Почетный строитель Кузбасса», два человека награждены наградами «Золотой знак «Кузбасс» и орденом Кузбасса «За обустройство Земли Кузнецкой», 20 человек получили медали «За служение Кузбассу», 28 строителей награждены медалями «За веру и добро», более 150 человек получили премии, благодарности и почетные грамоты Губернатора Кузбасса.

В строительной отрасли Кузбасса работает более 33 тысяч человек. За 2021 год они ввели в эксплуатацию 839,9 тысяч кв. метров жилья: 58 многоквартирных домов. Больше половины из них — социальные, квартиры в которых предоставлены льготным категориям населения. В 2021 году открыты две новые школы, а в 2022 году еще 3825 учеников в Кузбассе пойдут в четыре новые школы. Три детских сада на 299 мест открыто с начала года, строятся 10 детских садов на 1720 мест , в 2021 году открыты пять новых детских садов на 870 мест. В прошлом году 11 школ открыты после капитального ремонта по программе «Моя новая школа», сейчас в 12 школах ведется капитальный ремонт.

С прошлого Дня строителя открыты: инфекционная больница в Новокузнецке, 27 тыс. кв метров, образовательная часть культурного кластера в г. Кемерово — общая площадь 33,8 тыс. кв. метров ФОК «Звездный» в Междуреченске, теннисный центр в Кемерове. После кропотливой реставрации открыто здание бывшего кинотеатра «Коммунар» в Новокузнецке — теперь там размещается кукольный театр «Сказ». Строится «Кузбасс-Арена», музейно-театральная часть кластера ,идет ремонт 5ой поликлиники, строятся жилые комплексы.

— Труд строителей не только меняет облик городов – качественно меняется жизнь кузбассовцев: сотни детей ходят в комфортные сады и школы, все больше возможностей заниматься спортом, все больше нового жилья. Каждый строитель – это созидатель. В нашей сфере работают только целеустремленные, выносливые, уверенные. Каждому строителю желаю сил, здоровья, счастья и много хорошо оплачиваемой работы! — Глеб Владимирович ОРЛОВ, заместитель Губернатора по строительству.