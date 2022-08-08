В рамках областной акции «Первое сентября – каждому школьнику» семьям, у которых доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, оказывается поддержка для подготовки детей к новому учебному году. Из регионального бюджета на эти цели направлено более 32 млн рублей. Ожидается, что всего данной мерой поддержки в этом году смогут воспользоваться около 6 000 кузбасских семей.

Семьи получают не наличные деньги, а сертификаты номиналом 5 000 рублей, а там, где воспитываются четверо и более школьников – 10 000 рублей на семью. На эту сумму родители могут выбрать одежду, обувь и канцелярские товары кузбасских производителей на специально организованных ярмарках, где контролируется качество продукции, а цены снижены. На сегодняшний день 3 208 кузбасских семей уже получили сертификат на сумму 5 000 рублей и 183 семьи – номиналом 10 000 рублей.

Ежегодная областная акция «Первое сентября – каждому школьнику» продлится до 20 августа. Она уже прошла в Полысаеве, Ленинске-Кузнецком, Киселевске, Белове, Осинниках, Междуреченске, Калтане, Березовском, Мысках, Тайге и Анжеро-Судженске. Сертификаты также получили семьи из пгт Краснобродский, из Ленинск-Кузнецкого, Беловского, Топкинского, Яшкинского, Промышленновского, Новокузнецкого, Гурьевского, Ижморского и Яйского муниципальных округов, Таштагольского района.

Сегодня акция проходит в Юрге и Юргинском округе. Так, в Юрге 116 семьям предоставлены сертификаты номиналом 5 000 рублей, 6 семей получили сертификаты на сумму 10 000 рублей. Семьям оказана помощь на общую сумму 640 000 рублей. В городской гимназии прошла специализированная ярмарка, где семьи, получившие поддержку, смогли приобрести одежду, обувь и канцелярские товары кузбасских производителей. Помимо акции «1 сентября – каждому школьнику» открылись благотворительные школьные базары. Они организованы на средства местного бюджета для нуждающихся семей, не попавших под критерии областной акции. Кроме того, адресную спонсорскую помощь оказали предприятия и предприниматели.

В ближайшее время акция «Первое сентября – каждому школьнику» пройдет в Кемерове, Прокопьевске, Новокузнецке, а также в Кемеровском, Прокопьевском, Новокузнецком, Крапивинском, Чебулинском, Мариинском, Тисульском и Тяжинском муниципальных округах.

Напомним, областная акция «Первое сентября – каждому школьнику» проходит в Кузбассе с 2001 года. Право на получение данной меры поддержки имеют многодетные и малообеспеченные семьи, где доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума. Для включения в акцию с 1 июня по 15 июля родители предоставляли в школу, где учатся дети, заявление и пакет необходимых документов.

Кроме того, в городах и районах Кузбасса начали работать специализированные школьные базары. По распоряжению губернатора Сергея Цивилева цены там снижены на 5-10 % от рыночных, качество представленных детских товаров на особом контроле.

Так, в Прокопьевске на площади спорткомплекса «Снежинка» (ул. Институтская, 21) сегодня открылась ярмарка «Здравствуй, школа!». Она будет работать до 1 сентября ежедневно, с 10:00 до 17:00 часов. Более 20 предприятий потребительского рынка представили в широком ассортименте школьную форму, ранцы, учебники, письменные принадлежности, товары для детского творчества. Все предприятия местные, проверенные годами, у них стабильно есть свой покупатель.

В Новокузнецке торговые палатки развернулись на Площади общественных мероприятий Центрального района, на Площади общественных мероприятий Заводского района (ул. 40 лет ВЛКСМ, 40б) и в «ТК Садовая» (ул. Селекционная, 11). Посетители ярмарок смогут собрать ребенка в школу в одном месте. Представлен широкий выбор трикотажа, школьной и спортивной формы, рюкзаков, ранцев, учебников и канцелярских товаров.

Традиционный школьный базар открылся сегодня на городской площади Осинников. Школьную продукцию предоставили производители из Новокузнецка, Бийска, Кемерова, Междуреченска, Заринска и Калтана. Покупатели могут приобрести школьную одежду, рюкзаки, обувь, чулочно-носочные изделия и многое другое. На отдельные категории товаров предусмотрены скидки.