Из Кузбасса направлена ещё одна партия гуманитарного груза для жителей Донбасса

Ещё одна партия гуманитарной помощи была направлена из Кемеровской области на Донбасс. 8 августа были отправлены две 20-тонные фуры. Помощь собирали неравнодушные жители, активисты и депутаты. Часть гуманитарной помощи будет направлена в Горловку. Другая часть в пункты временного размещения беженцев из ЛНР и ДНР, которые работают в Ростовской области.

— Кузбасс неразрывно связан с Донбассом. Именно специалисты из Донбасса приезжали и помогали строить наш Кузбасс. Мы же активно включились в стахановское движение, которое развернулось в Донбассе — первые стахановцы были и у нас. Город Горловка стал побратимом Прокопьевска еще до Великой Отечественной войны. В декабре 1935 года шестеро шахтеров из КуZбасса при температуре ниже 50 градусов на лыжах прошли 4 400 километров до Донбасса — в честь великой дружбы между нашими регионами. Сегодня мы в очередной раз отправляем гуманитарный груз для людей Донбасса. Также мы будем помогать в восстановлении Горловки. Этим летом мы организовали большую программу для отдыха детей из Горловки. В Донбассе живут наши друзья, у многих там родственники, и в этой трудной ситуации мы должны быть рядом с ними, — рассказал губернатор Сергей Цивилев.

С начала специальной военной операции Кузбасское региональное отделение партии «Единая Россия» отправило более 250 тонн гуманитарных грузов.

Кроме сбора гуманитарной помощи, в Кузбассе по инициативе добровольцев Кузбасского студенческого корпуса спасателей, создан специальный счет, куда можно перечислять средства на восстановление Горловки. Помощь можно направить по реквизитам:

Полное наименование: Автономная некоммерческая организация «Агентство инфраструктурных и социальных проектов:

Краткое наименование: АНО «АИСП»

ИНН 4205407740

Счет 40703810326000001325

БИК 043207612

Корр. счет 30101810200000000612

Кемеровское отделение №8615 ПАО «Сбербанк».

Также средства можно перевести при помощи QR-кода.

Для того, чтобы перевести средства через QR-код, вам достаточно навести на него камеру своего телефона на базе IOS или Android. Телефон считает его, вам предложат выбрать банк для платежа. Выбрав его, наберите сумму, которую вы готовы пожертвовать. После чего нажмите «Оплатить», и ваши средства пойдут на восстановление Горловки.

В случае, если ваш телефон не считывает QR-код, вы можете скачать приложение для его считывания. Откройте приложение и считайте предложенный код. Затем выберете ваш мобильный банк из списка, введите необходимую сумму и кликните «Оплатить».

В настоящее время кузбассовцы собрали 10 млн 609 тысяч рублей.