Участники определяли лучшего в купольном пилотировании. На этот раз с высоты в 2 000 метров прыгали 23 сильнейших спортсмена из Кузбасса, Пермского края, Республики Адыгея, Амурской, Самарской, Московской, Калининградской, Ленинградской, Рязанской, Липецкой и Тульской областей, а также Москвы и Санкт-Петербурга. Рассказывает Павел Бондаренко.

География обширная, но число участников ограничено технически, так как в этом виде выступают только сильнейшие, имеющие в активе не менее 1 000 прыжков. Они определяли лучшего в многоборье: прыжках на дальность, скорость, точность и фристайл. Кузбасс уже становится традиционной столицей для проведения соревнований подобного формата. В прошлом году в регионе состоялся чемпионат мира по парашютному спорту «Мондиаль-2020», в котором приняли участие 550 спортсменов из 31 страны мира. Он стал крупнейшим за всю историю международного парашютного спорта.

Команда из 6 спортсменов-кузбассовцев стала первой на чемпионате. Кроме того, золото в личном первенстве завоевал Сергей Романюк. Он совершил более 10 000 прыжков с парашютом. Впереди – новые высоты и стремление удержать статус лидера.

Автор: Виктор Сохарев