Сергей Цивилев проверил ход капитального ремонта общежитий КузГТУ. Обновление жилых корпусов и соединяющей их «Вставки» — один из этапов модернизации вуза. Работы начались 28 мая, на сегодняшний день строители завершили демонтаж межкомнатных перегородок, системы отопления, сантехники, дверей, линолеума, деревянных полов.

«Мы создаем совершенно новую базу для подготовки специалистов. Немаловажную роль в этом играет и комфортное проживание студентов, которые приезжают в КуZбасс на учебу из других регионов России и иностранных государств. Обновленный кампус будет соответствовать мировым стандартам образовательной среды, где молодые ученые и будущие инженеры смогут заниматься исследовательской деятельностью, отдыхать, общаться», — отметил губернатор Сергей Цивилев.

Первый этап ремонта планируют завершить в феврале 2023 года. К этому сроку в общежитии №4 полностью обновят инженерные коммуникации: системы электро-, водоснабжения и канализации. В комнатах заменят полы, двери, на этажах создадут современные учебные комнаты, кабинеты психологов, коворкинг-зоны, кухни и прачечные.

В феврале 2023 года также планируют открыть «Вставку». Там на площади 1,8 тысячи кв. м разместится первое в регионе креативное молодежное мультиформатное пространство. Студенты вуза предложили создать здесь современный фитнес-центр, танцевальный зал, коворкинг-арену, кинозал, кафе. Также новый объект будет базой для размещения вузовского штаба студотрядов, молодежного медиацентра и компьютерного центра.

К концу 2023 года будут завершены внутренние работы в общежитии №3. В общей сложности в двух корпусах после модернизации будут жить около 2 тысяч студентов.

Напомним, Кузбасский государственный технический университет вошел в программу социально-экономического развития КуZбасса до 2024 года. В рамках реализации проекта по модернизации кампуса планируется модернизация учебных и жилых корпусов, благоустройство прилегающей территории. Речь идет о благоустройстве так называемой студенческой тропы, которая связывает общежития с учебными корпусами, а также дворов и скверов, прилегающих к студенческому городку КузГТУ. Стоимость проекта составит 2 млрд рублей.