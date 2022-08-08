Семейный фестиваль в преддверии Дня строителя принимал в Кемерове бульвар Строителей. Он стал по-настоящему семейным. И привлек не только работников этой отрасли. Праздник стал большим событием в культурной, спортивной и творческой деятельности. В конкурсах и играх участвовали все собравшиеся. В атмосферу фестиваля окунулись и наши корреспонденты.

Концертные номера, показательные выступления, игры для участников от самого малого возраста до ветеранов. А сами строители на практике показывали, как делать кирпичи, сваи, вязать арматуру и вести кладку. Все это привлекло горожан на фестиваль. Боевой задор и смекалку показывали стройотрядовцы. К примеру, гости из Пермского края. Они заняты на объектах города, в том числе и на возведении «Кузбасс-Арены».

В программе фестиваля были строительные и спортивные мастер-классы, танцевальная площадка, фотозоны и фотовыставки, центр мастеров декоративно-прикладного творчества. Также можно было получить реальные навыки. Например, монтировать кровли и сваривать железные пластины, лепить из глины, красить, забивать гвозди, пилить доски. А самых маленьких участников привлекло строительство большого города из гигантского конструктора. Но главное – семейный фестиваль в очередной раз напомнил о важности разнообразной профессии строителя.

Автор: Виктор Сохарев