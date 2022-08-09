Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев проинспектировал готовность к заселению домов ЖК «Старт», завершение работ на которых он взял под личный контроль после возникших проблем с застройщиком. На сегодняшний день строительно-монтажные работы на объектах завершены.

«Мы завершаем историю, которая тянется с 2015 года. В этих домах люди должны были получить квартиры еще в декабре 2017 года. Но компания “ЕСК Феникс-Строй” прекратила строительство, оставив людей, которые вложили деньги в жилье, без квартир. К решению проблемы подключили федеральный фонд защиты дольщиков. На достройку ЖК “Старт” было выделено более 450 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Напомним, работы на строительстве ЖК были остановлены в 2018 году, а в сентябре 2019 года в отношении застройщика была начата процедура банкротства. Проведены строительно-техническая экспертиза, оценка объектов, а также определена сумма средств, необходимая для завершения строительства.

В декабре 2020 года на основании определения Арбитражного суда Кемеровской области недострой был изъят у недобросовестного застройщика и передан региональному Фонду, специально созданному распоряжением правительства Кузбасса.

В марте 2021 года работы на объекте возобновил новый генподрядчик. Сейчас идут завершающие работы по внутренней отделке, монтажу противопожарных систем, благоустройству территории. В сентябре дома будут введены в эксплуатацию, более 200 кемеровчан получат свои квартиры.