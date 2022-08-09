Дорогие друзья!

В 2022 году, объявленном в нашей стране Годом культурного наследия народов России, Международный день коренных народов мира имеет особое звучание. Приоритетным направлением для музеев, театров, концертных площадок и других культурных учреждений стало проведение тематических мероприятий, посвященных традиционному искусству и быту, памятникам истории и культуры всех народов и этнических общностей России.

Кузбасс является исторической родиной для шорцев и телеутов – коренных малочисленных народов Сибири. Мы стараемся делать все возможное для поддержки этих жителей и повышения их уровня жизни. Для этого действует Совет представителей коренных малочисленных народов Кузбасса, который оперативно решает вопросы природопользования, социальной поддержки и правового регулирования. Продолжаем направлять средства на развитие инфраструктуры мест традиционного проживания, сохранение традиционной культуры и родного языка шорцев и телеутов, развитие системы дистанционного обучения детей, медицинское обслуживание.

Отдельное направление работы – сохранение этнической самобытности коренных народов региона. К примеру, в Гурьевске реконструировано здание краеведческого музея, возведенное еще в начале XX века. Там открылась экспозиция телеутского быта, где посетители знакомятся с историей этого народа, проживающего на территории Гурьевского муниципального округа. В конце этого года в селе Заречное Беловского городского округа – месте компактного проживания телеутов – распахнет свои двери новый Дом культуры. Там будут созданы комфортные условия для проведения национальных праздников и занятий творчеством: появятся помещения для работы студии национальных ремесел, откроется студия по изучению телеутского языка. Помимо этого, издается художественная литература и методические программы для обучения родным языкам, проводятся разнообразные фестивали и праздники.

Благодарю всех, кто вносит вклад в сохранение культуры, народных традиций и языка, национальных промыслов и ремесел коренных народов Кузбасса. Укрепление духовных и нравственных основ – залог межнационального согласия и главная объединяющая сила нашей страны! Желаю вам мира, благополучия и уверенности в завтрашнем дне.

С праздником!