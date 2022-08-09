YouTube продолжает удалять российские каналы без объяснения причин. Ранее были заблокированы аккаунты ГТРК «Башкортостан» и «Вайнах», а также еще более 60 СМИ. То же самое происходит с личными каналами известных российских блогеров и журналистов.

Кроме того, видеохостинг безнаказанно распространяет фейковую и деструктивную информацию. Платформа не позволяет гражданам полноценно защищать свои права на своих площадках и снижает конкурентоспособность честных игроков рынка. Таким образов, компания Google, владеющая хостингов игнорирует российское законодательство. Это происходит из-за того, что физически, компанию находится на пределами России.

— Угроза проиграть суд и попасть под штрафные санкции Google не останавливает. Решения принимаются не внутри корпорации, а в Белом доме – и YouTube продолжает послушно закрывать каналы российских медиа и популярных блогеров. Блокировки аккаунтов РФ – очередной сигнал для всех, кто продолжает выкладывать ролики на американском видеохостинге: пора переезжать на отечественные сервисы. А вслед за контент-мейкерами потянется и аудитория, — заявил зампредседателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы РФ Антон Горелкин.

Из-за ограниченой возможности взаимодействия с подобными ИТ-гигантами, невозможно оперативно решать вопросы, не доводя их до суда. Для россиян важно полноценно защищать свои права и на равных общаться с иностранными площадками.

В связи с этим в России был разработан закон «о приземлении», который вступил в силу 1 января 2022 года. По правилам, если на сайт компании в сутки заходит свыше полумиллиона пользователей из РФ, она обязана создать филиал, представительство или учредить юрлицо в правом представлять инетересы головного офиса. Так как Google и другие ИТ-гиганты продолжают и дальше демонстративно игнорировать закон РФ, было решено добавить ещё одну меру возденийствия в виде штрафов за отказ от «призимление».