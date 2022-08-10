Губернатор Сергей Цивилев принял участие в работе Методического совета системы образования Кузбасса. В режиме видеоконференции участие в совещании приняли более 700 директоров школ, детских садов, учреждений дополнительного образования и ссузов региона. Участники мероприятия обсудили основные аспекты будущей программы патриотического воспитания.

«К работе по созданию региональной программы патриотического воспитания должны подключиться директора и коллективы всех образовательных учреждений региона и высказать свои предложения, поделиться опытом работы в данном направлении. Мы должны создать единую концепцию, по которой будем работать с детьми – начиная с детского сада и до самого вуза. Патриотизм начинается с любви и уважении к родителям, друзьям, школе, родине и ее истории, традициям. Сейчас, когда со стороны Запада идет массированная информационная атака на Россию, в умы молодежи пытаются вложить неприемлемые и сомнительные идеалы, мы должны дать нашим детям понимание истинных ценностей и надежную основу здравого сознания», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

За основу самой программы возьмут методику военно-патриотического воспитания, применяемую в Президентском кадетском училище в Кемерове. Также глава региона дал поручение создать при министерстве образования Кузбасса экспертный совет, который изучит практики патриотического воспитания страны, в том числе образовательных учреждений региона. Лучшие из них будут включены в кузбасскую программу. Губернатор поручил параллельно с теоретической частью программы сразу готовить «дорожную карту» по ее реализации с конкретными шагами и рекомендациями.

Проект новой кузбасской программы по патриотическому воспитанию должен быть сформирован и согласован с педагогическими коллективами учреждений региона к традиционному областному педсовету, который пройдет 18 августа. Там представители муниципалитетов окончательно примут проект. Затем он будет направлен в Парламент Кузбасса на утверждение, чтобы с 1 сентября образовательные учреждения региона могли ввести новую программу в учебный план.

Напомним, в Кузбассе уже более 20 лет работает Губернаторская кадетская школа-интернат МЧС, с 2004 года – кадетская школа-интернат полиции, в 2017 году кадетские классы открылись в губернаторской женской гимназии. Ежегодно в эти учебные заведения поступают 200 воспитанников. Проучившись два года, более 70% выпускников поступают в вузы по профилю учреждений. Всего кадетские школы Кузбасса закончили более 2 тысяч выпускников.

В прошедшем учебном году кадетские классы были созданы в школах Кемерова, Новокузнецка, Юрги, Гурьевского, Кемеровского, Ленинск-Кузнецкого, Прокопьевского и Яйского округов и в Таштагольском районе. В новом учебном году кадетские классы планируется открыть еще в 20 муниципальных образованиях, а на базе кадетской школы МЧС будет создан региональный методический центр по развитию кадетских/казачьих классов в муниципальных образовательных организациях.

Кроме того, разработана межведомственная стратегия развития воспитания «Я – кузбассовец», которая направлена на создание единой системы воспитания для общего, профессионального и дополнительного образования и на укрепление межнационального и межконфессионального согласия в молодежной среде.

С этого года в школах Кузбасса вводится должность советника директора школы по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Они будут решать задачи по организации внеурочной деятельности, успешной социализации, вовлечению детей в новое молодежное движение школьников.