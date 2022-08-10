В Крапивинской районной больнице появился цифровой маммограф, а в Кузбасской клинической больнице скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского в Кемерове начал работу новый электроэнцефалограф.

«Мы активно наращиваем темпы оснащения кузбасских больниц современным оборудованием. Нам важно, чтобы все жители региона имели возможность получать своевременную медицинскую помощь высокого качества. В 2022 году только по программе модернизации первичного звена здравоохранения в больницы Кузбасса поступит 238 единиц современного оборудования. Кроме того, на оснащение медорганизации направляют собственные средства. Результатом будет качественная и доступная медпомощь во всех муниципалитетах региона», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Цифровой маммограф в Крапивинской райбольнице приобретен по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение».

«К Крапивинской районной больнице прикреплены около 10 тысяч женщин, из них 7 тысяч – старше 40 лет. Поэтому для нашего медицинского учреждения поступление современного аппарата – просто необходимость. Цифровой маммограф отличает сниженная лучевая нагрузка на пациента, поэтому пациентки смогут проходить важные скрининговые обследования безопасно и быстро – процедура занимает не более 15 минут», – рассказал главный врач Крапивинской районной больницы Владимир Ермолаев.

Сразу после процедуры снимок отправляется на прочтение. Его изучают параллельно два специалиста, чтобы получить максимально точный результат и не ошибиться с диагнозом. Благодаря высокой точности цифрового маммографа медики смогут обнаруживать новообразования размером всего в несколько миллиметров.

Новый электроэнцефалограф, приобретенный в Кузбасскую клиническую больницу скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского, позволит проводить точную оперативную диагностику функций и патологических процессов в мозге. Аппарат российского производства стоимостью более 500 тысяч рублей приобретен за счет средств медицинской организации. Оборудование уже налажено, первые пациенты проходят обследования. Современный аппарат оснащен восемью каналами для снятия электоэнцефалограмм, обладает возможностью съема ЭКГ и монитором дыхания. Во время проведения исследования данные в виде графика выводятся на экран и расшифровываются врачом. Результаты сохраняются в архиве. Индикаторы на блоке позволяют отслеживать качество сигнала во время установки электродов. Для применения оборудования не требуется специальная подготовка помещения. Аппарат мобильный, поэтому его будут использовать и в отделении реанимации, что особенно удобно для тяжелобольных и лежачих пациентов.