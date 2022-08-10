На площади у ДК «Энергетик» слова поддержки Российской Армии, а также жителям братских ДНР и ЛНР высказали жители Калтана. Они отметили, что Кузбасс и Донбасс на протяжении многих лет объединяла дружественная связь и существует множество примеров братских отношений и взаимопомощи в самые непростые времена.

Поэты Калтанского округа прочли стихотворения собственного сочинения, а творческие коллективы пели патриотические песни.

Молодежь Калтана организовала велопробег в поддержку российских солдат. Маршрут проходил по улицам города и завершился на Площади Победы, где участники в память о жертвах нацизма возложили цветы к обелиску Славы.