Осенью на российской телевидении появится новое шоу «Классная тема!». Его звёздами станут учителя. Имеено им предстоит провести необычные познавательные уроди для детей через экран.

В этом году участие в шоу примут учителя по семи предметам: математика, химия, биология, география, история, физика, русский язык и литература. В будущем список пополнится новыми предматами. Среди учителей, отправивших заявки есть педагоги и из Кузбасса.

По словам министра образования Кузбасса Софья Балакирева, у каждого в жизни был школьный учитель, который поспособствовал становлению личности, выбору профессии, духовным ценностям. Учителя российских школ отличаются чуткостью и многогранностью души, а отечественная школа считается качественной в части получения знаний. Нашим учителям есть чем поделиться и что рассказать на телевидении.

Запуск подобного шоу на федеральном канале говорит об уважении к учителям, а также повышает их статус в российском обществе.